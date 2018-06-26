В Баку пройдет военный парад

Свыше 240 единиц военной техники, более 70 летательных аппаратов выйдут на военный парад к столетию вооруженных сил Азербайджана в Баку во вторник, в нем примут участие делегации из России и Турции.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны Азербайджана, в параде примут участие около 4 тысяч военнослужащих министерств обороны, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, службы госбезопасности, пограничной службы и службы государственной охраны, а также парадного состава вооруженных сил Турции.
На параде будут представлены свыше 240 единиц военной техники, более 70 летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые современные виды вооружения и техники — бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.
В параде примут участие до 100 представителей Турции, Пакистана, Белоруссии, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Ирана, Израиля, Казахстана, Узбекистана, России, Саудовской Аравии и Украины.