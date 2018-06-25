Ещё
Назван самый «смертоносный» российский истребитель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западные СМИ назвали «смертоносный» Су-34 лучшим ударным истребителем 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: Алексей Иванов/ ТРК "Звезда"
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 является самым передовым ударным самолетом в мире. Об этом сообщает издание Military Watch.
Отмечается, что Су-34 был разработан на основе всепогодного истребителя Су-27 и принят на вооружение 2014 году. Его соперниками являются американские F-15 и китайские J-16, при этом производство российских истребителей обходится дешевле аналогов.
Боевой радиус самолета составляет 1100 километров. Находящийся в Сирии Су-34 способен наносить удары по всей территории Ближнего Востока, а базирующиеся под Калининградом истребители могут уничтожать объекты в Германии, Прибалтике и Скандинавии.
В материале говорится, что Су-34 вооружен ракетами «воздух-воздух» последней модификации Р-27. Отмечается, что это самые смертоносные ракеты, превосходящие все европейские и американские аналоги. Их дальность пуска достигает 130 километров.
ТК «Звезда»: последние новости
Боевики «ан-Нусры»* напали на перешедшие на сторону властей населенные пункты Танковый биатлон НАТО имел антироссийский подтекст - Минобороны СМИ: НАТО проиграет войну с Россией из-за плохих дорог в Прибалтике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев направил ноту Москве118
Секс-бомба для террористов8
Батька обиделся на Москву182
США лишились первого F-3571
Россияне попросили пенсию по молодости85
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:53
США лишились первого F-35
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение