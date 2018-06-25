Назван самый «смертоносный» российский истребитель

Западные СМИ назвали «смертоносный» Су-34 лучшим ударным истребителем

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 является самым передовым ударным самолетом в мире. Об этом сообщает издание Military Watch.

Отмечается, что Су-34 был разработан на основе всепогодного истребителя Су-27 и принят на вооружение 2014 году. Его соперниками являются американские F-15 и китайские J-16, при этом производство российских истребителей обходится дешевле аналогов.

Боевой радиус самолета составляет 1100 километров. Находящийся в Сирии Су-34 способен наносить удары по всей территории Ближнего Востока, а базирующиеся под Калининградом истребители могут уничтожать объекты в Германии, Прибалтике и Скандинавии.

В материале говорится, что Су-34 вооружен ракетами «воздух-воздух» последней модификации Р-27. Отмечается, что это самые смертоносные ракеты, превосходящие все европейские и американские аналоги. Их дальность пуска достигает 130 километров.