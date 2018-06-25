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США лишились первого F-35
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Морская пехота США лишилась первого F-35 

Российская Газета 1 час назад
Корпус морской пехоты США списал первый истребитель пятого поколения F-35B. Командование морских пехотинцев посчитало, что восстановление самолета после пожара не окупит себя.
Речь о самолете укороченного взлета и вертикальной посадки с авиабазы Бофорт в Северной Каролине. Пожар произошел во время тренировочного полета 27 октября 2016 года, пилоту удалось посадить самолет, никто не пострадал. Ущерб оценили в два с лишним миллиона долларов.
Очаг возгорания находился в отсеке вооружения. После официального расследования причиной аварии назвали копеечный хомут, скреплявший жгут электропроводов. Фиксатор был либо неправильно закреплен, либо недостаточно прочен — после того, как хомут лопнул, провода стали тереться о проходившую рядом гидравлическую магистраль. Когда протерлась изоляция, в магистрали произошло короткое замыкание и пожар.
Представитель Пентагона отметил также, что беспрецедентная для истребителя 270-вольтовая электросистема таит в себе серьезную угрозу пожара на борту и резко повышает риск искрения при ошибках в техническом обслуживании или незначительных повреждениях.
Пока ВВС США не решили, что делать со списанным самолетом далее. Возможно, его отправят на металлолом или оставят на базе в качестве тренажера, пишет официальное издание КМП MarimeTimes.
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