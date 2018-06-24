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Испытания дрона-камикадзе попали на видео
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Испытания дрона-камикадзе попали на видео 

Российская Газета 1 час назад
Боевые испытания сверхлегкого ударного беспилотника Rotem признаны успешными, сообщила компания-разработчик дрона Israel Aerospace Industries (IAI). В Сети появились видео тестов, на которых аппарат поражает мишень, изображающую убежище террористов.
Одним из достоинств своей разработки в IAI считают высокую точность дрона. На тестах он попал в мишень размером с форточку. Габариты Rotem 970х180х130 мм, он быстро готовится к полету, взлетает и приземляется на стартовый стол, управляется одним оператором. Бортовые датчики позволяют выявлять цели в полете — в том числе ночью, — затем по команде с земли беспилотник может их атаковать, спикировав на назначенный объект вертикально или по пологой траектории с ускорением от двигателей.
Rotem может нести заряд массой до двух килограммов. После завершения испытания дроном-камикадзе планируется вооружить армию и антитеррористические подразделения Израиля.
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