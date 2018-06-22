Военкомат взял в плен призывника

Сотрудники военкомата взяли в плен негодного призывника

Сотрудники российского военкомата два дня не выпускали с территории сборного пункта не годного на военную службу призывника и не пускали к нему адвоката. Об этом сообщил главный юрист компании «Мирный воин» Талгат Юнусов в размещенном на YouTube видеообращении.

По словам Юнусова, молодой человек с заболеванием, которое соответствует списку болезней категории годности «В» (ограниченно годен к военной службе) пришел в военкомат по месту жительства доказывать болезнь, чтобы записаться в запас и получить военный билет. Ему рекомендовали ехать на сборный пункт, где списывают призывников, а остальных отравляют в армию. Там призывника отказались отпускать.

«Он пришел туда, и ему говорят: "Нечего было с нами судиться с нами в прошлом году, твои документы рассматривать не будем, ты у нас годен и идешь служить в армию. Причем не по закону с повесткой на отправку, чтобы проводы провел, пожаловался, а прямо отсюда"», — сказал юрист. Он не уточнил, в каком городе произошел инцидент.

Юнусов удивился, что это произошло во время весеннего призыва — обычно такое случается осенью, когда военкомату надо восполнять недобор за год. Юрист добавил, что на подобные случаи полиция и военная прокуратура никак не реагируют, хотя речь идет об удержании человека против его воли и нарушении на право свободного передвижения.