Ещё
Военкомат взял в плен призывника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники военкомата взяли в плен негодного призывника 

Lenta.ru 1 час назад
Сотрудники российского военкомата два дня не выпускали с территории сборного пункта не годного на военную службу призывника и не пускали к нему адвоката. Об этом сообщил главный юрист компании «Мирный воин» Талгат Юнусов в размещенном на YouTube видеообращении.
По словам Юнусова, молодой человек с заболеванием, которое соответствует списку болезней категории годности «В» (ограниченно годен к военной службе) пришел в военкомат по месту жительства доказывать болезнь, чтобы записаться в запас и получить военный билет. Ему рекомендовали ехать на сборный пункт, где списывают призывников, а остальных отравляют в армию. Там призывника отказались отпускать.
«Он пришел туда, и ему говорят: "Нечего было с нами судиться с нами в прошлом году, твои документы рассматривать не будем, ты у нас годен и идешь служить в армию. Причем не по закону с повесткой на отправку, чтобы проводы провел, пожаловался, а прямо отсюда"», — сказал юрист. Он не уточнил, в каком городе произошел инцидент.
Юнусов удивился, что это произошло во время весеннего призыва — обычно такое случается осенью, когда военкомату надо восполнять недобор за год. Юрист добавил, что на подобные случаи полиция и военная прокуратура никак не реагируют, хотя речь идет об удержании человека против его воли и нарушении на право свободного передвижения.
Осенью прошлого года министр обороны Сергей Шойгу поручил командующим войсками военных округов и Северным флотом следить, чтобы в армию не брали призывников со слабым физическим и психическим здоровьем.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии11  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хирург» опозорился в Ульяновске168
Порошенко приговорили к пожизненному заключению353
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину581
Басилашвили вступился за Кикабидзе97
Страшная правда на потерянных фронтовых снимках34
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
01:06
«Хирург» опозорился в Ульяновске
Общество Другое
08:41
Военкомат взял в плен призывника
Армия
00:49
Самолет «ЮТэйр» загорелся при взлете
Пожары Происшествия
00:12
Топалов оправдался за оскорбление девушки
Шоу-бизнес
00:29
В Москве горит многоэтажка
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение