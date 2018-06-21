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Турция получила от США первые F-35
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Турция получила от США первые F-35 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Турция получила два первых американских истребителя пятого поколения F-35. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает Hürriyet Daily News.
Официальная церемония передачи самолетов проходит в техасском городе Форт-Уэрт. По ее окончании истребители будут направлены на базу ВВС Люк, расположенную в Аризоне. Именно там и будет проходить обучение турецких летчиков и технического персонала вплоть до ноября 2019 года.
>> США поставят Турции «мертвые» F-35
Всего по контракту Анкара должна получить 100 истребителей F-35. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, первые самолеты будут доставлены в страну в 2020 году, передает ТАСС.
19 июня Сенат Конгресса США принял версию законопроекта о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. Согласно этому документу, минобороны лишается возможности одобрить поставку Турции американских вооружений, в частности, F-35 из-за покупки Анкарой российских ЗРС С-400.
F-35 — это малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Мелкосерийное производство началось в 2006 году. К настоящему времени произведено 300 единиц, которые переданы ВВС США, Великобритании, Израиля, Италии, Норвегии. Нидерландов, Австралии и Японии.
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