США оставили Польшу без НАТО

НАТО держит слово

Желание польских властей иметь на своей территории постоянную военную базу США не было поддержано их американскими партнерами. При этом в Вашингтоне проигнорировали даже тот факт, что Польша была готова заплатить за это $2 млрд

Так американский посол при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон , комментируя желание Варшавы иметь американскую базу, ясно заявила, что у США «нет в планах новых постоянных баз в Польше».

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дипломатично отметил, что солдаты НАТО уже присутствуют в Польше, добавив, что «слишком рано, чтобы обращаться к такому предложению».

В свою очередь бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе генерал Бен Ходжес опубликовал в популярном издании «Politico» авторскую статью, в которой коснулся предложения польских властей. По мнению генерала, размещение американских военных на постоянной основе является неразумным шагом.

— Это дало бы Москве легкий шанс для признания НАТО агрессором, и осуществления ответных шагов в защиту российского суверенитета, — написал Ходжес.

Генерал полагает, что присутствие войск США в Польше на ротационной основе является достаточным для сдерживания России . Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не предполагает введения на постоянной основе каких-либо значительных сил вблизи границ с Россией, а США и НАТО, несмотря на то, что считают этот документ не имеющим юридической силы, неоднократно подчеркивали, что не намерены нарушать своих обещаний.

Ходжес также обращает внимание на то, что постоянное присутствие сил США в Польше будет представлять собой вызов для единства альянса, так как против него выступает Германия , министр иностранных дел которой высказал опасения, что усиление войск НАТО может спровоцировать ненужное обострение отношений с Россией.

В целом в Польше явно не ожидали такой реакции главного стратегического союзника на свое предложение. Отказ со стороны США оказался неприятным сюрпризом для польских политических элит, которые попытались сделать хорошую мину при плохой игре.

Польские элиты негодуют

Министр обороны страны Мариуш Блащак назвал заявление американского посла при НАТО результатом ее недоинформированности:

— Я удивлен этим заявлением госпожи посла, наверное, она недоинформирована о том, что происходит в Вашингтоне, я думаю, что из-за этого происходят такие недоразумения. Но это является процессом, это является процедурами, мы заботимся о безопасности Польши и поляков, — отметил он на передаче на телеканале TVP.

Глава Минобороны также добавил, что переговоры о постоянное базе США продолжаются.

Мы ведем переговоры на эту тему, предложение находится на столе. Я разговаривал на эту тему во время двух моих визитов в Вашингтон. (…) Я разговаривал на эту тему в Пентагоне с министром обороны Джеймсом Мэттисом . Формула постоянного присутствия американских войск в Польше гарантирует согласованность наших усилий в области обороны, — подчеркнул глава оборонного ведомства Польши.

Чуть позже Блащак сделал аналогичное заявление на TV Trwam.

— Я дважды был в Вашингтоне и разговаривал как с советниками президента Дональда Трампа, так и министром обороны по поводу увеличения численности войск США в Польше. И это хорошие переговоры, которые, надеюсь, завершатся успешно. Это присутствие имеет важное значение для безопасности Польши, и мы будем постоянно его добиваться, — сказал он.

Шантаж НАТО российской агрессией

Отдельной критике в Польше подвергли и статью генерала Бена Ходжеса. В ответ на нее на популярном портале Onet.pl вышел материал под заголовком «Витольд Юраш: статья генерал Ходжеса противоречит основным интересам Польши».

В ней руководитель варшавского Центра стратегических исследований Витольд Юраш отмечает, что постоянное присутствие войск США в Польше является фундаментальным вопросом польских национальных интересов, а, по его мнению, те, кто выступает против этого присутствия, отступает от национальных интересов, независимо от того по какой причине это делается. При этом журналист фактически обвиняет Бена Ходжеса в пророссийской позиции.

— Другими словами, генерал, не ссылаясь на российские аргументы, ссылается на аргументы тех европейских членов НАТО, которые эти кремлевские аргументы разделяют. Когда генерал Ходжес пишет о «порождающем антагонизм военном присутствии», трудно избавиться от ощущения, что в этом месте он уже прямо принимает российскую точку зрения. Ведь совершенно очевидным является то, что одна бригада, и даже танковая дивизия не представляют никакой угрозы для России. Кроме угрозы для российской попытки реконкисты некогда политически подчиненной Советам территории, — пишет он.

Как считает Витольд Юраш «российский неоимпериализм» несет угрозу для стран Центральной и Восточной Европы, и в первую очередь для Польши:

— Итак, в России мы имеем дело с дальнейшим укреплением сил в Калининградской области, увеличением возможностей ВДВ, перманентными учениями, увеличением боевой готовности подразделений, и, наконец, с беспрецедентной даже по сравнению с советскими временами нуклеаризацией языка.

С нашей точки зрения, наибольшую угрозу представляет, однако, воссоздание на смоленском направлении, расформированной после распада СССР первой гвардейской танковой армии, которая имеет в своем распоряжении более чем 800 танков. Все военные (учебные — прим) игры указывают на то, что если бы Россия решилась на лобовую атаку, Запад войну бы, конечно, выиграл, но ему пришлось бы отвоевывать не только восточные территории Польши, но и, возможно, даже Варшаву, — прогнозирует эксперт.

В итоге журналист заключает, что только наличие войск США на территории страны может предотвратить подобный катастрофический сценарий.

Статью в «Politico» прокомментировал и бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич . В интервью «Radio Maryja» и TV Trwam он назвал издание «либеральным и очень влиятельным порталом», а статью расценил как «небывалую атаку» на предложение по размещению американских войск. В то же время экс-глава Минобороны возложил вину за произошедшее на некие «пророссийские круги» в Германии:

— В Германии есть очень влиятельные круги, которые хотят избавиться от США с европейского континента. Это прямо пророссийская политика давно присутствует в немецком мышлении. Именно эти силы, любой ценой реализуя российскую политику, стремятся воспрепятствовать реализации этого плана, — заявил он.

При этом Мацеревич не считает слова американского посла при НАТО «сигналом, который может и навсегда похоронить инициативу» и полагает, что «если американские базы не появятся в Польше, это будет большим сюрпризом».

Немецкий след в истории с американскими базами нашел и евродепутат от ПиС Рышард Чарнецкий , по словам которого польские СМИ, принадлежащие немецким медиаконцернам, развернули в Польше «решительную атаку» на это предложение. Кроме того депутат предложил брать на заметку всех кто выступает против постоянного военного присутствия США в стране:

— Стоит смотреть, кто берет слово в этом вопросе, как союзник России, — добавил он.

Впрочем, как выяснилось, «союзники России» нашлись даже в польских вооруженных силах.

— Я считаю, что размещение базы, которая была бы предназначена, например, для танковой бригады, не решит ситуации с безопасностью нашей страны, — подчеркнул бывший командир генерального штаба Польской армии генерал-лейтенант Мирослав Рожанский в программе Onet Opinie.

В качестве альтернативы генерал предложил проводить как можно больше учений НАТО на территории страны и сосредоточится на техническом перевооружении польской армии. По мнению Рожанского сумму в размере $2 млрд более целесообразно использовать для наращивания вооруженного потенциала Польши.

Общественная реакция

Следует отметить, что множество рядовых поляков в Сети так же не поддерживают идею о размещении в стране американских военных, и, многие, также как и генерал Рожанский предлагают потратить $2 млрд на собственные вооруженные силы.

Ниже комментарии польских интернет-пользователей на популярных порталах, собравшие максимальное количество «лайков»:

Onet.pl

Łukasz Alex Bukowski

— Какие базы НАТО? Речь идет об американской зоне влияния. Американцы заботятся только о своих собственных интересах, что никого не должно удивлять, но у некоторых все еще есть иллюзия, что мы имеем дело с большим антироссийским альянсом во имя каких-то сомнительных принципов «западной демократии». Когда на самом деле американские элиты беспардонно используют враждебность к России в своих корыстных интересах. И это является реальной политикой, а не витание в облаках. Они прекрасно знают, что они не будут воевать с Россией (более того, где можно будут делать бизнес, потому что доллар является их богом), но это не мешает им натравливать на нее другие страны.

Mariusz Medenski

— Нашим жизненно важным интересом является не допустить больше кровопролития на нашей измученной польской земле. Польский воин может воевать где угодно, только не в Польше. Следует строить добрососедские отношения и извлекать из них как можно больше пользы, польская дипломатия должна работать тонко и деликатно, но только не в качестве вассала. Базы США в Польше не нужны, они усилят напряженность в регионе, разве нам это нужно.

Wirtualna Polska

Grojec

— Польша должна рассчитывать сама на себя! Господа президент и премьер-министр, пожалуйста, учитесь политике! Польше не хватает международной дипломатии в течение 400 лет, и это было причиной гибели Речи Посполитой. Единственное утешение: Люблинская уния продолжает существовать, теоретически…

— Ага! Это то, чего я ждал! Уже само присутствие иностранных войск на ротационной основе без согласия поляков является возмутительным, а они еще хотели им платить за напряженность в нашем регионе, которая сейчас уже, безусловно, создается.

Interia fakty

~Tomasz

— Разве эти конечные бараны не отдают себе отчет, что если США спровоцируют войну, то Польша станет потенциальной целью для атаки? Визы для США ввести, а не строить им за наши деньги базы!

~Git888

— Может, поляков на референдуме спросить об очередной оккупации? Избавились мы от русских, почему вы нам вешаете на шею иностранные войска? Каким является определение предательства? Знаете?!

~vaser

— На нашу армию денег нет, а на американские базы есть? Где-то я читал, что мы платим на американских военных, дислоцированных у нас.

Мнения аналитиков из Польши и Беларуси

Вероятность появления новой американской базы в Польше оцениваю крайне низко. Мое личное мнение, и думаю большинства поляков, таково, что лучше, если бы в нашей стране вообще не было иностранных войск, но мы имеем такое расположение на карте, какое имеем, и история уже многократно доказывала нам, что поляки никогда не должны расслабляться и думать, что их страна полностью защищена.

При этом, по мнению Мацейчука, комментарии на популярных польских интернет-порталах не отражают реальную картину в обществе (в Польше существует точка зрения, что критические комментарии пишут и «лайкают» российские интернет-тролли — прим. «Ридус»):

— Читая комментарии на вышеупомянутых интернет-ресурсах, можно прийти к выводу, что поляки не только не поддерживают правящую партию Право и Справедливость, но еще выступают против членства Польши в Евросоюзе и в НАТО. Вопрос кто пишет эти комментарии, ведь они не дают реальную картину польского общества, они её ужасно искажают.

Давайте обратимся к фактам. Последние опросы общественного мнения, проведенные различными центрами по изучению общественного мнения, показывают, что 67% поляков хотят видеть в Польше войска НАТО — это рост на 2% в сравнении с февралем 2017 года. Против присутствия войск НАТО в Польше высказалось всего 5% поляков (опрос CBOS 10−17 мая 2018 г.).

Согласно опросу Eurobarometr, результат которого был опубликован Еврокомиссией в мае 2018 года, 70% поляков положительно оценивают членство Польши в ЕС, а 5% оценивают негативно. Что касается поддержки правящей партии — разные опросы показывают поддержку на уровне около 40%, что, в условиях польской демократии, реально отличный результат. Если говорить о том, как простые поляки относятся к размещению американских баз в Польше, то стоит отметить разницу между американскими и советскими солдатами.

Почему поляки считают советских солдат оккупантами, а американских нет? Всё очень просто — жители Польши никак не страдали от действий Америки, она не делила Польшу с другим государством, не проводила массовые репрессии и не насаждала свою идеологию в нашем обществе с использованием тупого насилия. Американцы для поляков это синоним демократии, свободы, капитализма и процветания. Солдаты Красной армии, для поляков, являются синонимом тоталитаризма, оккупации, коммунизма и нищеты. Вот в чем разница, вот почему поляки положительно относятся к американским военным базам и негативно к советским, — заключил он.

Пока Россия является страной конфликтующей с НАТО и с Евросоюзом, страной, которая в любой момент может применить свою армию против соседних государств, мы должны искать пути укрепления нашей обороноспособности.

Американские базы на польско-российском пограничье — это хороший вариант. Ведь очень маловероятно, что Москва нанесет удар по американским солдатам. Россия не пойдет на конфликт с США, поскольку у неё нет возможности победить и выйти из такого конфликта живой. Другое дело региональный конфликт с Грузией Украиной , либо с Латвией Эстонией . Поэтому, думаю, на данный момент войска НАТО в Польше нужны. А что касается будущего — то, в будущем Польша и Россия, могут договориться о демилитаризации Калининградской области и польско-российского пограничья. Это был бы самый лучший вариант, но на данный момент он относится к разряду научной фантастики, — резюмировал Мацейчук.

При этом польский журналист довольно критически отнесся к заявлению генерала Рожанского.

— Генерал Рожанский прав в том, что одна танковая бригада США не решает вопрос национальной безопасности Польши. Ведь в случае полномасштабной войны такая бригада является всего лишь каплей в море, поэтому нужно укреплять польскую армию, модернизировать её, строить системы ПВО и ПРО. Но генерал Рожанский, при всем моем уважении к нему, должен понимать, что без развитой инфраструктуры союзники не смогут быстро перебрасывать свои войска на восточный фланг НАТО. Опыт, который мы уже имеем, показывает, что у американцев было множество проблем при переброске своих солдат в район польско-российской границы, недалеко от Калининграда. Нужны новые мосты, новые автомагистрали и новые аэропорты. Если мы в это не вложимся, никто этого не сделает вместо нас, — полагает он.

Активное желание Польши разместить у себя американский военный контингент «Ридусу» также эксперт-международник Станислав Бышок

Польша — это достаточно амбициозное моноэтническое государство, которое особое внимание уделяет «исторической памяти», то есть воспитанию в гражданах специфического взгляда на национальную историю. Главным «врагом» польской государственности, согласно этому нарративу, является Россия, в любых её исторических формах.

В этой связи политическими элитами поддерживаются на уровне всей страны коллективные страхи, что Россия вот-вот собирается в очередной раз напасть на Польшу. И поэтому, следовательно, необходимо на восточных границах страны сконцентрировать большие воинские контингенты, желательно американские. Чтобы, если Москва действительно нападёт, то ей придётся столкнуться не только с поляками, но — непосредственно с американцами, а это уже другая «песня», — отметил политолог.

С точки зрения эксперта объяснима и критика Польши в адрес Германии:

— Кроме того, Польша — одна из немногих стран ЕС, которая в своей внешней политике больше ориентируется не на Брюссель или Берлин, а на Вашингтон. Поэтому призыв американских «варягов» в Варшаве, помимо прочего, расценивают как проявление особого уважения Польши к США. В самой Америке, однако, такие знаки внимания вряд ли воспринимают однозначно позитивно, — добавил он.

В заключении Станислав Бышок коснулся темы вероятности возникновения военного конфликта между Россией и Польшей:

— России к польским интенциям следует относиться спокойно, понимая специфику господствующей в стране на официальном уровне идеологии, рисующей русских в качестве извечных врагов. Апелляции к здравому смыслу или к Великой Отечественной войне точно нужно оставить при себе, это на Польшу не действовало и не подействует. Исходить нужно из того, что военный конфликт РФ и Польши невероятен безотносительно того, будут ли на территории последней дополнительные американские военные базы или нет, — констатировал он.

В свою очередь, в общении корреспондентом Ридуса, белорусский политолог Алексей Дзермант отметил, что появление американской базы в Польше представляет угрозу для национальной безопасности Беларуси: