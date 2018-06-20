В РФ испугались американских пятитонных «Жнецов»

В России испугались американских пятитонных «Жнецов»

Даже несколько пятитонных американских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) General Atomics MQ-9 Reaper («Жнец»), размещенных в Польше , являются серьезной силой, сообщил на страницах «Известий» военный эксперт Антон Лавров

«Пентагон не раскрывает, сколько MQ-9 появится в Польше. Вряд ли там будет размещено полное крыло из 24 единиц, но даже несколько единиц — это серьезная сила», — пишет специалист.

По его словам, в настоящее время арсенал вооружений MQ-9 Reaper расширен. «К ракетам Hellfire и управляемым 227-килограммовым бомбам GBU-12 Paveway II с лазерным наведением добавлены 227-килограммовые авиабомбы GBU-38 со спутниковым наведением. Они не только дешевле, но и позволяют дронам атаковать стационарные цели, не имея прямой видимости, в том числе через плотную облачность. Совсем недавно объявлено и о планах оснащения MQ-9 еще и ракетами "воздух-воздух". Их БПЛА смогут использовать как для самообороны, так и для уничтожения других дронов и летательных аппаратов», — отмечает Лавров.

Эксперт заключает, что вооруженные беспилотники «хорошо проявили себя в противоповстанческих операциях и конфликтах низкой интенсивности», но «их эффективность будет под вопросом в случае конфликта с технологически развитыми государствами». В частности, «даже с ракетами "воздух-воздух" они не ровня истребителям Западного военного округа и Балтийского флота».

«Тем не менее сам факт создания плацдарма беспилотной ударной авиации США вблизи российских границ не может не вызвать дискомфорта», — считает Лавров.

В мае 2018-го несколько MQ-9 Reaper начали совершать регулярные полеты с 12-й авиабазы Военно-воздушных сил Польши «Мирославец», расположенной в 250 километрах от границы с Калининградской областью

Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper в зависимости от поставленных задач способен проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах, а также может оснащаться лазерным дальномером-целеуказателем. Дрон разработан и серийно выпускается американской компанией General Dynamics. Военными беспилотник эксплуатируется с 2007 года.