Как обновление Балтийского флота отразится на безопасности Калининградской области

Новейшие вооружения позволят России длительное время защищать Калининградскую область в случае агрессии, считают эксперты. По мнению специалистов, Балтийский флот способен держать оборону до прибытия помощи с материковой части. Ранее в издании The National Interest отметили, что американские авианосцы слишком уязвимы для работы на Балтике. В Москве подчёркивают, что укрепление региона является суверенным правом страны и не угрожает другим государствам.

Алексей Леонков. Обновление Балтийского флота позволяет России обеспечить длительную оборону Калининградской области в случае агрессии противника. Об этом в беседе с RT заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества»

19 июня издание The National Interest выпустило статью, автор которой оценил возможности американских авианосцев «Нимиц» и «Форд» . Он отметил, что корабли «слишком велики и уязвимы» для проведения операций в ограниченном пространстве Балтийского моря.

По словам эксперта Майкла Кофмана, наибольшую опасность для авианосцев ВМС США представляют российские комплексы С-400, «Искандер-М» и «Бастион-П».

«Балтийский флот ВМФ Российской Федерации — не самая мощная военно-морская сила, однако он способен временно заблокировать порты на Балтийском море, заминировать их и осуществить изоляцию морского пространства. Разумеется, другая проблема заключается в том, что все силы США окажутся в зоне досягаемости российских зенитных ракетных комплексов дальнего действия. Cилы США будут беззащитны перед российскими крылатыми ракетами, артиллерией и первыми ударами с воздуха», — цитирует издание Кофмана.

Автор статьи считает, что уязвимыми для ударов могут стать и истребители F-35 Lightning II. Он предложил решить проблему, используя истребители Boeing F/A-18E/F Super Hornet вместе с Boeing EA-18G Growler и F-35. Радиус их действий, по идее автора, можно расширить дозаправочным танкером MQ-25.

A F/A-18E/F Super Hornet Reuters © Hamad I Mohammed

Как отметил Леонков, сейчас Балтийский флот получает современные комплексы кораблей и подводных лодок.

«Упор делается на то, чтобы вновь поступающие корветы и фрегаты были носителями противокорабельного оружия, такого комплекса, как «Калибр». Понятное дело, что помимо них за оборону Калининградской области отвечают комплексы береговой обороны. На кораблях есть комплексы «Уран», которые тоже являются носителями противокорабельных ракет», — сказал Леонков.

Он отметил, что в любой момент могут быть перебазированы самолёты МиГ-31 с авиационно-ракетными комплексами «Кинжал».

Эксперт подчеркнул, что американских авианосцев в Балтийском море нет, и его акватория не предусматривает их использования. При этом российский флот в любом случае готов обеспечить защиту национальных интересов страны, добавил Коротченко.

«Калининградскую область никто не оставит решать проблемы с агрессией наедине. Понятно, что будут задействованы все воинские подразделения, входящие в состав западного военного округа. The National Interest ничего нового не открыли, потому что сама Калининградская область уже давно была задумана как укреплённый район, который может оказывать длительное сопротивление любой агрессии до того времени, как придёт помощь с материковой части России. А она придёт очень быстро», — заключил Леонков.

Суверенное право

В конце мая издание уже называло российскую военную технику в Калининградской области «худшим кошмаром НАТО ». В заметке отмечалось, что ракеты и корабли РФ «способны лишить американские и европейские войска возможности осуществлять операции на значительных территориях». Тогда в издании также заключили, что расклад сил в регионе остаётся на стороне России.

Обеспокоенность «милитаризацией» Калининграда Европарламент выражал ещё в конце 2017 года. Согласно документу, Европейский союз и НАТО столкнулись с «ростом сложности и неопределённости» на своих восточных и юго-восточных границах.

«В обозримом будущем Калининградская область не перестанет быть своего рода боевой крепостью, используемой (Россией. — RT) против соседей из числа балтийских стран в качестве инструмента давления или запугивания», — говорится в документе.

Комментируя сообщения о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что это решение является «суверенным вопросом российской территории».