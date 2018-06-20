«На фоне истерии стран Балтии и Польши»

Шойгу рассказал об усилении активности НАТО на границе с Россией

С 2015 года численность военного контингента НАТО у границ России выросла с 2 тыс. до 15 тыс. человек. Об этом сообщил Сергей Шойгу на выездной коллегии Минобороны в Крыму. При этом министр отметил, что активизация стран альянса вынуждает Россию принимать симметричные меры для нейтрализации угроз для национальной безопасности. Шойгу также предостерёг «потенциальных противников» от нападения на Крым , отметив, что группировка войск на полуострове не оставит им «ни единого шанса».

Министр обороны Сергей Шойгу, проводивший выездное заседание, отметил, что Крым был выбран из-за его особенного значения для России.

«На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества. Яркие победы Черноморского флота вошли в мировую историю и стали нашей гордостью. И сегодня Крым продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны», — подчеркнул министр.

Шойгу рассказал, что на полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка.

«Современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию», — подчеркнул глава Минобороны.

«На фоне истерии»

Министр отметил, что «обстановка в мире сегодня остаётся напряжённой». Одной из центральных тем заседания стала активизация войск НАТО около границ России. Шойгу отметил, что размещение альянсом в 2016 году систем противоракетной обороны (ПРО) в Румынии и планируемое размещение аналогичных систем в Польше негативно сказываются на стабильности всей Европы.

«На фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с 2 тыс. до 15 тыс. человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40—60 тыс. военнослужащих», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что транспортная инфраструктура для перевозки войск в Восточную Европу постоянно совершенствуется, а с 2020 года НАТО планирует поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. Более того, модернизируется тактическое ядерное оружие и объекты его хранения в Европе, а к тренировкам привлекают «пилотов неядерных членов альянса». При этом, глава оборонного ведомства напомнил, что Россия в новой ядерной стратегии США названа основным противником.

Американская система ПРО Aegis Ashore в Румынии AFP © DANIEL MIHAILESCU

«Для чего всё это делается и против кого?» — задаёт вопрос Сергей Шойгу.

При этом глава Минобороны особо подчеркнул, что «по линии соприкосновения государств — членов НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике, мы не наращиваем состав войск».

По его словам, все мероприятия по развитию Вооружённых сил РФ «проводятся на национальной территории путём совершенствования системы управления и организационно-штатных структур в пределах существующей численности». Таким образом, боевые возможности повышаются исключительно за счёт увеличения интенсивности подготовки войск и их переоснащения.

При этом Шойгу сообщил, что с начала года на Юго-Западном стратегическом направлении страны НАТО провели 13 крупномасштабных учений, в которых было задействовано 40 тыс. военнослужащих и 2 тыс. единиц техники.

«Это вынуждает нас принимать симметричные меры для нейтрализации возникающих угроз и сочетать мероприятия стратегического сдерживания с повышением боевых возможностей войск Южного военного округа», — заявил министр.

Перспективное вооружение и отечественное ПО

Говоря о модернизации российской армии, министр упомянул и о повышении в несколько раз доли перспективного вооружения в продукции оборонных предприятий.

«В условиях санкционного давления и жёсткой конкуренции на мировом рынке вооружений наши ведущие оборонные предприятия успешно реализуют программы импортозамещения. За последние пять лет доля перспективных образцов вооружения и техники выросла в четыре раза», — отметил он.

По данным Шойгу, доля современного вооружения в российской армии достигла 59,2%, а в этом году будет доведена до 62%.

Глава Минобороны заявил, что для дальнейшего стабильного развития оборонной отрасли был разработан проект перехода на отечественное программное обеспечение.

«На совещании о перспективах развития микроэлектроники Верховный главнокомандующий отметил важность этого вопроса и дал ряд поручений по созданию отечественной радиоэлектронной продукции», — сказал Шойгу. Он добавил, что в сентябре 2018 года состоится открытие воен­ного технополиса «ЭРА».

В ходе заседания была затронута и тема государственного оборонного заказа. Согласно представленным данным, переоснащение армии и флота идёт в соответствии с государственной программой вооружения на 2018—2027 годы.

На сегодняшний день в войска уже поступило более 300 единиц военной техники, около 400 единиц отремонтировано и свыше 1200 прошло сервисное обслуживание.