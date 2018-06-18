Российские корабли в Сирии боятся шторма и прикрываются флагом

Малые ракетные корабли Каспийской флотилии пополнят постоянное соединение Военно-морского флота России в Средиземном море. «Малые ракетные корабли Каспийской флотилии „Град Свияжск“ и „Великий Устюг“ совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипажи кораблей завершили прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы», — сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота ВМФ России. Оба корабля должны войти в состав сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне и приступить к выполнению задач.

Накануне турецкие шипспоттеры зафиксировали прохождение двух боевых кораблей через черноморские проливы. В начале июня оба этих МРК прибыли из акватории Каспийского моря в порт Севастополя, совершив переход по внутренним водным путям.

Из озера в море

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр — «Буян-М») разрабатывались Зеленодольским проектно-конструкторским бюро изначально как корабли ближней морской зоны. Их планировали использовать исключительно для защиты экономической зоны государства в составе Каспийской флотилии. Однако впоследствии МРК не раз выходили за пределы относительно спокойных вод Каспия.

На сегодняшний день в строй вступили шесть кораблей. Два из них — «Зелёный дол» и «Серпухов» — вошли в состав Балтийского флота ВМФ России. Ранее они были переданы в состав Черноморского флота, впоследствии переброшены в Средиземное море. Затем они выполняли боевые задачи в Сирии , а в 2016 году совершили переход из Средиземного моря в Балтийское. Еще один МРК — «Вышний Волочёк» — вошёл в состав Черноморского флота.

Что касается «Великого Устюга» и «Града Свияжска», относящихся к Каспийской морской флотилии, то они использовались для нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры террористов на сирийской территории. Напомним, что корабли несут на вооружении новейшие универсальные ракетные комплексы «Калибр-НК», которые могут поражать цели в Сирии из акватории Каспийского моря.

В то же время, учитывая изначальное предназначение «Буянов», возможности их использования в больших морях фактически ограничены прибрежной зоной. Отмечалось, что низкие мореходные качества этих кораблей исключают их применение при штормах свыше 5 баллов. Также корабли оснащены относительно слабыми системами ПВО, поскольку МРК класса «река-море» предполагалось использовать исключительно в зоне, находящейся под прикрытием развёрнутых на берегу зенитных ракетных систем.

Поближе к берегу

Корреспондент News.ru поинтересовался у экспертов, насколько ограничения по мореходным качествам и слабая ПВО ослабляют возможности применения МРК у сирийских берегов.

«Задаваться вопросом, насколько целесообразно посылать корабли класса «река-море» выполнять боевые задачи в акваторию Средиземного моря, было бы логично, если бы у российского ВМФ была хоть какая-то альтернатива. Российскому ВМФ сейчас не достаёт ударной силы. Поэтому наши моряки и вынуждены от безысходности посылать в Сирию боевые корабли, создававшиеся изначально для относительно спокойного Каспия», — считает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. К счастью, отмечает эксперт, в Средиземноморье можно действовать исключительно вблизи берегов. «Кроме того, летом в тех местах, как правило, не бывает серьёзных штормов. Поэтому проблем с использованием МРК пока не возникало», — добавляет он.

«У кораблей этого класса очень слабая система ПВО, воевать против серьёзного противника они не могут. Их единственная защита — Андреевский флаг. Атака на них — атака на Россию. Видимо, наши военные не предполагают использовать МРК против серьёзного противника. В то же время, эти корабли уже наносили ракетные удары по сухопутным объектам. Для этого, а ещё и для обозначения российского военного присутствия, их и используют», — полагает Храмчихин.

Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в беседе с News.ru отмечает, что возможности «Буянов» предполагают их использование вне каспийской акватории.