В России создадут морскую полицию

В 2019 году на кораблях Военно-морского флота (ВМФ) РФ появится «морская полиция». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главное командование ВМФ.

По данным газеты, новое подразделение будет «поддерживать правопорядок» в дальних плаваниях, а также следить, чтобы посторонние не пробрались на корабли во время стоянок в портах.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что появление такой полиции позволит «избежать провокаций» за рубежом.

Издание отмечает, что «красные береты» уже вошли в состав Северного флота. В частности, они служат на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

До этого задачи «морской полиции» выполняла морская пехота.