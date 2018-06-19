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В России создадут морскую полицию
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В России создадут морскую полицию 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году на кораблях Военно-морского флота (ВМФ) РФ появится «морская полиция». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главное командование ВМФ.
По данным газеты, новое подразделение будет «поддерживать правопорядок» в дальних плаваниях, а также следить, чтобы посторонние не пробрались на корабли во время стоянок в портах.
Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что появление такой полиции позволит «избежать провокаций» за рубежом.
Издание отмечает, что «красные береты» уже вошли в состав Северного флота. В частности, они служат на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».
До этого задачи «морской полиции» выполняла морская пехота.
Перед созданием нового подразделения в Минобороны РФ изучили подобный опыт из 40 стран. Так, в Германии морская полиция занимается сопровождением грузов, перевозимых на военных кораблях. Испанские подразделения морской полиции следят за порядком среди морских пехотинцев и на территориях их баз.
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