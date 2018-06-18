Пентагон отвергает удары по Сирии

Пентагон заявил, что США или коалиция не наносили ударов в районе сирийского Бу-Кемаля

Авиация США или международной антитеррористической коалиции не наносила ударов в районе сирийского города Бу-Кемаль. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы министерства обороны США майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй. "Мы [США или коалиция] не осуществляли авиаудар в Бу-Кемале", — ответил он на просьбу прокомментировать информацию сирийского агентства Sana, которое сообщило, что ВВС коалиции нанесли удар по позиции сирийской армии к юго-востоку от Бу-Кемаля.