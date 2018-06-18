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Пентагон отвергает удары по Сирии
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Пентагон заявил, что США или коалиция не наносили ударов в районе сирийского Бу-Кемаля 

ТАСС 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Авиация США или международной антитеррористической коалиции не наносила ударов в районе сирийского города Бу-Кемаль. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы министерства обороны США майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.
"Мы [США или коалиция] не осуществляли авиаудар в Бу-Кемале", — ответил он на просьбу прокомментировать информацию сирийского агентства Sana, которое сообщило, что ВВС коалиции нанесли удар по позиции сирийской армии к юго-востоку от Бу-Кемаля.
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