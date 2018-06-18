Коалиция США ударила по сирийской армии

Американская коалиция нанесла удар по сирийской армии

ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор , сообщает национальное сирийское агентство САНА

Инцидент произошел в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих правительственных сил.

Подготовка провокаций

В свою очередь, сирийский правозащитник Ахмад Казем заявил, что спецслужбы США готовят провокацию с химоружием в районе Ат-Танф. По его словам, вполне вероятно реальное применение отравляющих веществ с целью окончательно поссорить курдов с сирийским руководством.

После провокации с "использованным" 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии , не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО . Вашингтон, Лондон и Париж "назначили" виновным Дамаск , хотя никаких доказательств не привели. Все выводы основывались на видеороликах, которые опубликовали интернет-ресурсы, лояльные вооруженной оппозиции.

Гибель людей в результате атак коалиции

В результате действий коалиции в Сирии регулярно гибнут мирные жители. Так, 5 июня сообщалось о 10 жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая — о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади. 11 июня самолеты нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака . 12 июня в результате удара по деревне на юго-востоке этой провинции погибли 12 человек.