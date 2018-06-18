Беспилотник США провел разведку над Крымом

Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе и вдоль побережья Крыма, сообщает аккаунт PlaneRadar в Twitter.
Беспилотник вылетел в воскресенье в 9:00 с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.
На опубликованной карте отображено, что путь летательного аппарата пролегал над населенными пунктами вблизи линии разграничения конфликтующих сторон в Донецкой и Луганской областях, а также недалеко от побережья Крыма и Краснодарского края.
17:16 мск.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США, с бортовым номером 168858, производит полёт у Российского побережья Чёрного моря. #USNAVY #Poseidon #P8A #BlackSea #Crimea pic.twitter.com/FE6XAl8c90— PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 июня 2018 г.