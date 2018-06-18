Ещё
Беспилотник США провел разведку над Крымом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский беспилотник провел разведку в небе над Донбассом и Крымом 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: U.S. Air Force/Bobbi Zapka
Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе и вдоль побережья Крыма, сообщает аккаунт PlaneRadar в Twitter.
Беспилотник вылетел в воскресенье в 9:00 с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.
На опубликованной карте отображено, что путь летательного аппарата пролегал над населенными пунктами вблизи линии разграничения конфликтующих сторон в Донецкой и Луганской областях, а также недалеко от побережья Крыма и Краснодарского края.
Последние новости
Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский Спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому Испытатель космической техники развеяла мифы о полете Терешковой
Комментарии16  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На Украине назревает катастрофа»216
Уехали в отпуск и остались без квартиры14
«Грудь стекла»: фанаты засмеяли русскую «Ким Кардашьян»19
Европу потряс новый скандал268
Профсоюз готовит протесты из-за пенсионной реформы87
Видео
59:02
«На Украине назревает катастрофа»
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
01:08
«Волшебный кролик» попал на видео
Наука и техника Другое
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия Азия
03:20
Цой сделала заявление о «смертельной аварии»
Шоу-бизнес
11:50
Голикова анонсировала «обеление» зарплат
Экономика Личный счет
01:00
Россиян встревожил след в небе
Общество
01:33
«Бок о бок с сирийцами без всяких притеснений»
Ближний Восток Статьи
00:45
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение