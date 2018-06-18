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В вузах упразднят военные кафедры
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Минобороны рассказало о ликвидации военных кафедр в вузах 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Минобороны унифицирует систему подготовки военных кадров в высших учебных заведениях, создав единую структуру, отвечающую за этот процесс. Об ​этом рассказал статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков, передает «Интерфакс».
По его словам, для гражданских вузов будет создана «единая унифицированная структура» под названием Военный учебный центр (ВУЦ).
«Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса», — рассказал Панков.
Панков подчеркнул, что предлагаемые изменения уже обсуждались с ректорами университетов и были одобрены. Как пояснил представитель Минобороны, реформа не подразумевает сокращения военной подготовки: напротив, это направление будет усилено. Об этом уже сейчас свидетельствует растущее число военных кафедр в высших учебных заведениях.
Панков напомнил, что до 2008 года в гражданских вузах реализовывались только программы подготовки офицеров запаса, которыми занимались военные кафедры.
«В 2008 году, мы «дозрели» до очень серьезного, абсолютно нехарактерного для нашей армии решения — организовать подготовку кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоемким специальностям в гражданских вузах. В дополнение к военным кафедрам в гражданских вузах появились учебно-военные центры (УВЦ)», — сказал он.
Таким образом, появились две параллельные структуры — военные кафедры и УВЦ, выполняющие одну и ту же задачу. Смешение УВЦ и кафедр отягощается также тем, что не существует единого руководства военной подготовкой и согласования использования учебно-материальной базы. Именно для преодоления этих проблем и планируется создать ВУЦы, объяснил замминистра обороны.
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