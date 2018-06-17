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В Финском заливе нашли легендарный корабль
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На дне Финского залива нашли легендарный корабль «Новик» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международная финско-российская команда обнаружила в Финском заливе место гибели военного судна и идентифицировала его как один из легендарных кораблей русского флота — эскадренный миноносец "Новик", сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов.
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К моменту ввода в строй в 1913 году "Новик" был самым быстрым кораблем в мире, бессменным участником почти все боевых действий на Балтике в годы Первой мировой войны.
"В рамках совместного проекта финской поисковой команда SubZone и российской экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в районе мыса Юминда обнаружено место гибели эскадренного миноносца "Новик". Корабль лежит на глубине 75 метров посередине Финского залива. Корпус разломан на две части в результате подрыва на мине. Носовая часть перевёрнута вверх килем, а корма с орудиями и надстройкой на ровном киле, на корме чётко читается название корабля на момент гибели — "Яков Свердлов" и герб СССР", — сказал Богданов.
Он также сообщил, что место гибели корабля было определено российским историком Михаилом Ивановым по немецким архивным материалам. В отчётах немцев сохранились данные об ошибочном бомбометании в 1943 году по некоему объекту, который немцы приняли за советскую подводную лодку Щ-406. В то время, как Щ-406 к тому моменту уже погибла у острова Большой Тютерс.
В результате гидролокационного поиска, проведённого руководителем SubZone Имми Валлин, на дне был обнаружен объект, по очертаниям похожий на эскадренный миноносец с чётко читаемыми орудиями на корме, добавил Богданов. В результате погружения 16 июня с борта исследовательского судна Yoldia произведена идентификация корабля, найдено название "Яков Свердлов" и герб Советского Союза на корме, осмотрены три 102-миллимитровых орудия главного калибра, располагавшиеся на кормовой палубе, а также характерная для "Новика" кормовая надстройка с запасным штурвалом и машинным телеграфом. Произведён осмотр разлома, который показал, что легендарный корабль практически разорвало на две части от взрыва мины в районе второй дымовой трубы.
Корабль погиб 28 августа 1941 года в ходе Таллинского перехода, находясь в охранении крейсера "Киров". Причиной гибели стал подрыв на мине немецко-финского минного заграждения "Юминда".
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