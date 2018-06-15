В США назвали новое хитрое оружие России

Американские СМИ впечатлила возможность России оснащать военно-морской флот модульным вооружением, спрятанном в обычных морских контейнерах.

Издание The National Interest назвало эти системы "хитрым" оружием.

В качестве самого известного примера приводится ракетный комплекс Club-K, размещаемый в стандартных морских контейнерах и позволяющий скрытно расположить в порту вооруженный корабль. При этом отмечается, что у России имеются обширные разработки в этой сфере, включая противолодочные и зенитные модули.

Подобное вооружение позволяет быстро превратить обычные контейнерные суда в плавучие ракетные платформы или в охотников на субмарины, а также незаметно перемещать оружие. Кроме того, эти системы можно размещать на таких легких судах, как патрульные корабли проекта 22160. При этом издание отмечает, что небольшой корвет с ракетами сможет уничтожить гораздо более дорогой боевой корабль США

Также в публикации говорится, что контейнерное оружие может ввести в заблуждение разведку противника. Понять, какими системами вооружения укомплектован российский корабль и на что он способен, будет весьма затруднительно.