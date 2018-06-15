Ещё
В США назвали новое хитрое оружие России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США назвали новое хитрое оружие России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ
Американские СМИ впечатлила возможность России оснащать военно-морской флот модульным вооружением, спрятанном в обычных морских контейнерах.
Издание The National Interest назвало эти системы "хитрым" оружием.
В качестве самого известного примера приводится ракетный комплекс Club-K, размещаемый в стандартных морских контейнерах и позволяющий скрытно расположить в порту вооруженный корабль. При этом отмечается, что у России имеются обширные разработки в этой сфере, включая противолодочные и зенитные модули.
Подобное вооружение позволяет быстро превратить обычные контейнерные суда в плавучие ракетные платформы или в охотников на субмарины, а также незаметно перемещать оружие. Кроме того, эти системы можно размещать на таких легких судах, как патрульные корабли проекта 22160. При этом издание отмечает, что небольшой корвет с ракетами сможет уничтожить гораздо более дорогой боевой корабль США.
Также в публикации говорится, что контейнерное оружие может ввести в заблуждение разведку противника. Понять, какими системами вооружения укомплектован российский корабль и на что он способен, будет весьма затруднительно.
The National Interest пишет, что уже в 2020-х годах может поступить на вооружение контейнерное оборудование "Минотавр", предназначенное для обнаружения подводных лодок, а контейнер с двумя беспилотными вертолетами БПВ-500 уже проходит испытания.
Российская Газета: последние новости
Багги "УРА" не подведет спецназ Росгвардии Корабли ТОФ уничтожили огневые точки "противника" Для ВМФ России построят катамаран
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов привел Пугачеву в бешенство112
Поклонская выдвинула Трампу ультиматум166
Боярский высказался о пенсионном возрасте774
ЦБ принял решение по ставке81
Песков объяснил слова Путина о пенсиях 13-летней давности769
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение