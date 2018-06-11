В США рассказали об уникальности С-500

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NI рассказал об уникальности российского С-500 

РИА Новости 47 минут назад
Новая российская зенитно-ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире, пишет The National Interest.
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Издание подчеркивает, что С-500 является одной из приоритетных российских разработок. Эксперты отмечают, что технические характеристики ЗРК не дают оснований сомневаться в его возможностях. По данным американских оборонных источников, Москва недавно провела испытание этой системы на расстояниях, которые ранее считались невозможными.
Так, американские СМИ сообщали, что С-500 успешно поразила цель на расстоянии 299 миль (около 481 км. — Прим.ред.). По оценкам экспертов, это на 50 миль больше (80,4 км. — Прим.ред.), чем способна преодолеть любая другая подобная система.
По информации NI, система использует несколько типов ракет в зависимости от расстояния и уровня потенциальной угрозы. Так, например, для отражения атаки баллистического оружия С-500 применяет ракеты, способные поражать цели, которые передвигаются со скоростью до семи километров в секунду.
Издание предполагает, что российская система способна сбивать объекты на высоте до 200 километров, а также может нацеливаться на самолеты-невидимки.
С-500 представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны, она также может перехватывать объекты в ближнем космосе.
По информации из открытых источников, С-500 имеет радиус поражения 600 километров. Эта система может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей. В мае президент России Владимир Путин поручил подготовить ЗРК к серийному производству.
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