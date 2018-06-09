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В России изменятся правила призыва
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СМИ: Минобороны планирует изменить правила призыва на срочную службу 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России намерено внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» и в положение о призыве. Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что осенью текущего года молодые люди, которые признаны ограниченно годными к службе, смогут пройти повторную медкомиссию.
Кроме того, будут уточнены правила, по которым отсчитывается срок службы в Вооружённых силах.
По данным издания, поправки к положению могут быть окончательно сформированы и одобрены к июлю 2018 года.
Согласно изменениям, призывников планируется поделить на две категории — новобранцев, которые не имеют воинских званий и пребывают в запасе, и призывников, которые имеют воинские звания и не числятся в запасе.
Для первых срок службы будет отсчитываться со дня присвоения звания. В проекте указано, что такие бойцы должны будут получать военный билет с записью «рядовой» до «убытия со сборного пункта субъекта федерации к месту прохождения военной службы».
Для второй категории началом службы будет считаться день приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об отмене военных кафедр в вузах.
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Комментарии33  Ещё 7 источников 
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