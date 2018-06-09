США отстали от российского «гиперзвука»

Военные США признали отставание от России в создании гиперзвуковых ракет

США отстают от России Китая в создании гиперзвуковых ракет, сообщают высокопоставленные американские военные.

В частности, ускорить разработку гиперзвукового оружия призвал замминистра обороны США Майкл Гриффин на слушаниях в Конгрессе, отметив, что Россия и Китай «явно опережают» американцев. Замглавы Пентагона подчеркнул, что его не устраивает даже «паритет» с Москвой и Пекином — по его словам, США должны обогнать Россию и Китай.

Пентагон занимается разработками в этой области уже более 10 лет. После терактов 11 сентября США решили, что им нужно оружие для быстрого нанесения удара по террористам. В 2010–2011 годах программа гиперзвукового оружия Falcon потерпела неудачу и была практически заброшена, финансирование прекратилось. Сейчас военные раскаиваются в своем решении.

В Пентагоне заявили, что со всей серьезностью относятся к информации о российских вооружениях, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Сообщается, что работа США над гиперзвуковым оружием сейчас продолжается, но детали ее держатся в секрете.