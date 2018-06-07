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Украинский самолет перехватил российский корабль
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На Украине похвастались «перехватом» российского военного корабля 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинские СМИ рассказали об инциденте в Черном море, якобы произошедшем в минувшую субботу с участием самолета украинских ВМС и российского малого ракетного корабля.
Как утверждает украинское издание «Думская», российский МРК оказался «в непосредственной близости» от украинской границы, рядом с островом Змеиный в Черном море. Туда направили Ан-26 Сакской бригады ВМС Украины.
>> Массовый перехват у границ России
«Ан-26, снизившись на предельно малую высоту, идентифицировал его как малый ракетный корабль. Перехват произошел вблизи острова Змеиный. Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море», — говорится в сообщении.
Украинское издание добавляет, что Ан–26 контролировал «бегство» российского МРК, «сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте». Затем украинский самолет вернулся на базу в Кульбакино.
Издание также пишет о том, что «41 бригада ракетных кораблей Черноморского флота России» взяла под охрану расположенные в Черном море газодобывающие платформы (так называемые вышки Бойко), которые отошли России вместе с воссоединенным Крымом.
Ранее украинские военные моряки выступали с хвастливыми угрозами в адрес России. В частности, они рассказывали о применении тактик, которые, как сообщала газета ВЗГЛЯД, устарели сто лет назад. После этого в Черном море прошли учения самолетов морской авиации ЧФ России, которые можно считать наглядным ответом на браваду украинской стороны.
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