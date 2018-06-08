Украина похвасталась «пугающим Кремль» оружием

На Украине назвали пять «пугающих Кремль» вооружений

Одной из важнейших разработок называется ракетный проект «Нептун». В январе 2018-го стартовали госиспытания одноименной крылатой ракеты, способной поражать наземные и морские цели на дальности 300 километров. «Уже сегодня эта дозвуковая ракета пугает Кремль», — отмечает издание.

Другой важной разработкой оказался вертолет для всепогодного круглосуточного боя, оснащенный высокоточными управляемыми ракетами и круглосуточной обзорно-прицельной системой с тепловизионным, телевизионным и лазерным каналами для ведения ночного боя. В настоящее время госиспытания находятся на финишной прямой.

Также в список попали РСЗО (реактивные системы залпового огня) «Ольха». Ожидается, что уже в 2018-м первые серийные РСЗО поступят в ВСУ. Ракета за один залп предполагает 12 высокоточных попаданий (с точность до нескольких метров) в условном круге радиусом 1 километр на дальности до 70 километров. «Такое оружие может стать первым шагом в создании асимметричного неядерного ракетного щита Украины», — пишет издание.

Среди новинок упоминается ЗРК (зенитный ракетный комплекс) «Печора», который является модернизированным ЗРК С-125. Отмечается, что «Печора» уже существует и поставляется на экспорт, а о доработке проекта для ВСУ было объявлено в начале 2018-го. ЗРК будет поражать цели на дальности до 50 километров, а для нее разработана активная головка самонаведения.

Завершает список радиолокационная станция «Малахит», способная автоматически передавать данные и определять радиальную скорость воздушных целей, включая оснащенные технологиями снижения заметности боевых машин. «Малахит», отмечает издание, уже «поставляется серийно и успешно справляется в зоне боевых действий».

В мае 2018 года командующий украинскими ВМС (Военно-морскими силами) вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что если Украина не найдет средств на строительство корвета «Владимир Великий», военному судостроению страны грозит прохождение «точки невозврата».