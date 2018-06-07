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Бронемашины НАТО попали в ДТП в Литве
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В Литве столкнулись четыре бронемашины 

ТАСС 7 июня 2018
Фото: РИА Новости
Четыре бронемашины сил НАТО столкнулись в Литве при движении бронеколонны к югу от Каунаса, есть пострадавшие. Об этом в четверг в эфире национального радио сообщил представитель штаба обороны Литовской армии капитан Томас Пакальнишкис.
"Инцидент произошел в Пренайском районе Литвы при движении бронетехники колонной", — сказал он. Согласно предварительным данным, колонной следовала техника союзников Литвы по НАТО. "Есть пострадавшие. Характер полученных травм и обстоятельства ЧП уточняются", — отметил он.
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