Бронемашины НАТО попали в ДТП в Литве

Четыре бронемашины сил НАТО столкнулись в Литве при движении бронеколонны к югу от Каунаса, есть пострадавшие. Об этом в четверг в эфире национального радио сообщил представитель штаба обороны Литовской армии капитан Томас Пакальнишкис.
"Инцидент произошел в Пренайском районе Литвы при движении бронетехники колонной", — сказал он. Согласно предварительным данным, колонной следовала техника союзников Литвы по НАТО. "Есть пострадавшие. Характер полученных травм и обстоятельства ЧП уточняются", — отметил он.