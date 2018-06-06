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В НАТО оценили сроки захвата Россией Украины
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Расмуссен оценил сроки захвата Россией Украины 

Рамблер 16 минут назад
Фото: globallookpress.com
Россия могла бы захватить Украину за несколько дней, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Фог Расмуссен, отвечая на вопросы читателей немецкой газеты Welt.
При этом он отметил, что за последние 2-3 года Украина значительно повысила свои военные способности.
«Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина и повысила значительно свои военные способности за последние 2-3 года», — сказал Расмуссен.
Бывший генсек НАТО также заявил, что Украине предстоит долгий путь, чтобы присоединиться к альянсу.
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