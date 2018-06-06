В НАТО оценили сроки захвата Россией Украины

Россия могла бы захватить Украину за несколько дней, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Фог Расмуссен, отвечая на вопросы читателей немецкой газеты Welt.
При этом он отметил, что за последние 2-3 года Украина значительно повысила свои военные способности.
«Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина и повысила значительно свои военные способности за последние 2-3 года», — сказал Расмуссен.
Бывший генсек НАТО также заявил, что Украине предстоит долгий путь, чтобы присоединиться к альянсу.