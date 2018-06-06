Будут ли студенты служить в армии?

Минобороны России внесло в Госдуму законопроект о замене кафедр и других подразделений военной подготовки при вузах на унифицированные военные учебные центры. В конце мая законопроект был одобрен правительством.

Главным условием предстоящих изменений является то, что создание военных учебных центров не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.

Сейчас в вузах России действуют 54 военные кафедры.

Эксперты видят два варианта того, как может строится военная подготовка студентов по новой схеме:

Вариант первый: существующий порядок, при котором студенты вузов, имеющих военные кафедры, не идут реально служить в армию, сохранится, и разница будет заключаться только в предметном наполнении и унификации стандартов программы обучения.

Вариант второй: военные кафедры будут ликвидированы как класс, и все студенты всех вузов будут обязаны по окончании обучения отслужить по контракту, чтобы получить офицерское звание.

ВУСы и ВУЗы

Такая реформа военного образования пойдет на пользу качеству подготовки офицеров, поддерживает проект председатель Московского областного военно-патриотического центра «Граница» Вадим Синицын

«Сейчас военная подготовка, что в вузах, что в школах, проводится на рудиментарном уровне. Число вузов, где сохранились военные кафедры, сведено к минимуму. При этом каждый вуз готовит офицеров запаса по собственным программам, так как отсутствует общефедеральный образовательный стандарт военной подготовки. Создание единых военно-учебных центров создаст единую базу для такой подготовки», — сказал он «Ридусу».

Существующая на сегодня система военных кафедр подразумевает, что каждый вуз (где такая кафедра сохранилась) дает своим студентам военно-учетную специальность (ВУС) согласно профилю учебного заведения. На гуманитарных факультетах это может быть «спецпропаганда», в транспортных институтах — «железнодорожные войска», в мединститутах — «военная медицина» и т. д.

Однако изолированность военных кафедр различных вузов означает, что профиль и количество офицеров, получивших в дополнение к лейтенантским погонам ту или иную ВУС, может не отвечать реальным потребностям Минобороны.

Создание военно-учебных центров эту «партизанщину» устранит, создав одну на всю страну программу подготовки офицеров запаса, и та программа будет в точности соответствовать нуждам Вооруженных Сил в каждый конкретный период.

«Это не значит, что будет полностью ликвидирована подготовка военных специалистов по конкретным направлениям, но она станет как бы «факультативной», в то время как основная, базовая подготовка, превратится в обязательную для всех студентов. Это усилит взаимодействие между Министерством обороны и высшими учебными заведениями, что пойдет на пользу и тем, и другим», — уверен эксперт.

Прыжок в офицеры

Если при создании унифицированных военных учебных центров будут ликвидированы военные кафедры, это уравняет в положении студентов тех вузов, где «военки» имеются, с теми, где их нет, ожидает профессор Военного университета Минобороны Виктор Корякин.

«Сейчас студенты, обучающиеся в вузах с военной кафедрой, получают лейтенантские погоны вместе с дипломом, и сразу поступают в запас. А у студентов, которые такую подготовку не прошли, есть альтернатива: либо отслужить по контракту, начиная с солдатского или сержантского звания, и получить лейтенантские погоны в процессе прохождения службы; либо заключить контракт с такой военной частью, которая готова сразу оформить его на лейтенантскую должность», — сказал он «Ридусу».

Для этого сам студент должен будет обратиться в военкомат с заявлением о желании служить офицером, а не рядовым, по окончании вуза. Если аттестационная комиссия в военкомате сочтет, что его кандидатура для такого «перескока через уровень» подходит, студента могут назначить на офицерскую должность еще до получения им двух звездочек — так сказать, авансом.