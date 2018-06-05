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Глава ВМС Украины предупредил о «точке невозврата»
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Глава ВМС Украины предупредил о «точке невозврата» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУПП
В бюджете Украины нет средств на строительство корвета серии "Владимир Великий". Если деньги не будут найдены, военному судостроению страны грозит "точка невозврата", заявил командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.
На строительство корабля, как отметил главком в эфире Інше. ТВ, планировалось выделить 1,3 миллиарда гривен (51 миллион долларов).
"Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Проходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих", — сказал Воронченко.
Он добавил, что обратился по этому поводу к нардепам и президенту. Сейчас украинские власти пытаются найти средства, отметил командующий ВМС.
"Как угодно, но 1 миллиард 361 миллион гривен дайте на флот. Потому что если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем. А это рабочие места, это приблизительно 9 тысяч рабочих рук, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование", — заявил вице-адмирал.
Строительство первого корабля по проекту 58250 началось в 2011 году, его планировали завершить за год. Сроки неоднократно сдвигались. В прошлом году сообщалось, что спуск первого корабля на воду должен произойти в 2022 году. Всего запланировано строительство четырех корветов данного проекта.
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