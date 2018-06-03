Автомат Калашникова попал на плакат НАТО 

Twitter-аккаунт польской батальонной боевой группы НАТО опубликовал плакат, на котором изображены военнослужащие армий пяти стран — Хорватии, Великобритании, Польши, США и Румынии.
Плакат появился в преддверии крупных учений Североатлантического альянса Saber Strike 2018, которые начались 3 июня в Латвии.
#PartnershipSunday @BG_Poland_eFP 🇺🇸🇬🇧🇵🇱🇹🇩🇭🇷embarks upon #SaberStrike enhancing #readiness and #interoperability with allies and regional partners #WeAreNATO #ReadyForces @ZAWISZACY @USArmyEurope @hqmncne @NATOJFCBS @USAmbNATO @NATO @US_EUCOM @SHAPE_NATO pic.twitter.com/tSKwPRRVKy— BG Poland eFP (@BG_Poland_eFP) 3 июня 2018 г.
Как обратил внимание Telegram-канал 338, румынский солдат на нем вооружен автоматом, напоминающим АК. Судя по всему, это PM md. 90 (либо PA md. 86) — один из вариантов румынской лицензионной копии АКМ, отличающийся складывающимся вправо прикладом.
«Мы — НАТО. Одна миссия… Одна команда…», — гласят надписи на плакате.
Как пишет Delfi, в маневрах на территории Латвии поучаствуют более трех тысяч военнослужащих из нескольких государств, в том числе США и Великобритании. Также учения охватят территории Литвы, Эстонии и Польши. В общей сложности в Saber Strike 2018 будут задействованы почти 18 тысяч солдат из 19 стран.