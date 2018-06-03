Автомат Калашникова попал на плакат НАТО

Великобритании, Польши, США и Румынии. Twitter-аккаунт польской батальонной боевой группы НАТО опубликовал плакат, на котором изображены военнослужащие армий пяти стран — Хорватии

Как обратил внимание Telegram-канал 338, румынский солдат на нем вооружен автоматом, напоминающим АК. Судя по всему, это PM md. 90 (либо PA md. 86) — один из вариантов румынской лицензионной копии АКМ, отличающийся складывающимся вправо прикладом.

«Мы — НАТО. Одна миссия… Одна команда…», — гласят надписи на плакате.