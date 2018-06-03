Ещё
Автомат Калашникова попал на плакат НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
СБУ объяснила скандал с российской журналисткой
СБУ объяснила скандал с российской журналисткой

Автомат Калашникова попал на плакат НАТО 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Vadim Ghirda / AP
Twitter-аккаунт польской батальонной боевой группы НАТО опубликовал плакат, на котором изображены военнослужащие армий пяти стран — Хорватии, Великобритании, Польши, США и Румынии.
Плакат появился в преддверии крупных учений Североатлантического альянса Saber Strike 2018, которые начались 3 июня в Латвии.
Как обратил внимание Telegram-канал 338, румынский солдат на нем вооружен автоматом, напоминающим АК. Судя по всему, это PM md. 90 (либо PA md. 86) — один из вариантов румынской лицензионной копии АКМ, отличающийся складывающимся вправо прикладом.
«Мы — НАТО. Одна миссия… Одна команда…», — гласят надписи на плакате.
Как пишет Delfi, в маневрах на территории Латвии поучаствуют более трех тысяч военнослужащих из нескольких государств, в том числе США и Великобритании. Также учения охватят территории Литвы, Эстонии и Польши. В общей сложности в Saber Strike 2018 будут задействованы почти 18 тысяч солдат из 19 стран.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австрия закроет небо из-за Путина644
Поклонскую взбесила княгиня Романова143
«Они все равно умрут, без вариантов»183
«Смертельное пике»: как падал Ту-14477
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко205
Видео
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
04:15
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко
СНГ В мире
01:39
Поклонскую взбесила княгиня Романова
Общество Политика
06:22
Австрия закроет небо из-за Путина
Политика В мире
03:13
«Креатив с гробами»: новая акция в Киеве
В мире Статьи
01:09
Москву «затопит» в июне
Общество Новости Москвы
03:01
Школьник задал Путину вопрос и «остался в очереди»
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение