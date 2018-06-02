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Сирия выдвинула жесткое требование США
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Сирия выдвинула жесткое требование США 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Staff Sgt. Jacob Connor
Вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем потребовал от Соединенных Штатов покинуть созданную ими военную базу в городе Эт-Танф. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции в Дамаске.
"Когда США выведут свои войска с базы в Эт-Танфе и со всей территории Сирии, мы будем говорить о соглашении по безопасности в Южной Сирии", — заявил глава сирийского внешнеполитического ведомства.
Также вице-премьер отметил, что сирийское правительство пока не участвует в переговорах относительно ситуации на южном фронте. Все сообщения о "якобы заключенном соглашении о разъединении сил на юге страны" Муаллем назвал "израильскими измышлениями".
В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с американской военной базой Эт-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.
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