Миру грозит новая военная операция

Эммануэлю Макрону. Согласно информации издания, Эр-Рияд просит Париж оказать давление на Катар , чтобы помешать ему приобрести эту систему противовоздушной обороны. Соответствующее письмо король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил письмо президенту Франции

Посол Катара в Москве Фахад Бин Мохамед Аль-Аттия в январе заявил, что его страна намерена приобрести ракетные системы С-400, считающиеся одними из самых успешных в мире, заявив, что переговоры с Кремлем на «стадии продвижения».

В письме король Саудовской Аравии выражает свою «глубокую озабоченность» по поводу текущих переговоров между Дохой и Москвой. Он также обеспокоен последствиями того, что установка ПВО С-400 на территории Катара будет влиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, и сообщает об опасности эскалации в регионе.

В такой ситуации «королевство готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия», — пишет монарх, который завершает свое письмо к Макрону просьбой помочь предотвратить продажу ПВО и сохранить стабильность в регионе.