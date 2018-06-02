Миру грозит новая военная операция 

Саудовская Аравия угрожает Катару «военными действиями», если она закупит российские зенитные ракетные системы С-400, сообщает Monde.
Согласно информации издания, Эр-Рияд просит Париж оказать давление на Катар, чтобы помешать ему приобрести эту систему противовоздушной обороны. Соответствующее письмо король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Посол Катара в Москве Фахад Бин Мохамед Аль-Аттия в январе заявил, что его страна намерена приобрести ракетные системы С-400, считающиеся одними из самых успешных в мире, заявив, что переговоры с Кремлем на «стадии продвижения».
В письме король Саудовской Аравии выражает свою «глубокую озабоченность» по поводу текущих переговоров между Дохой и Москвой. Он также обеспокоен последствиями того, что установка ПВО С-400 на территории Катара будет влиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, и сообщает об опасности эскалации в регионе.
В такой ситуации «королевство готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия», — пишет монарх, который завершает свое письмо к Макрону просьбой помочь предотвратить продажу ПВО и сохранить стабильность в регионе.