Обеспечит ли Россия безопасность Европы

На недавнем международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин предложил европейцам обращаться по поводу своей безопасности к Москве . "На этот счет не надо переживать, мы поможем, обеспечим безопасность", — сказал он своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, ссылавшемуся ранее на зависимость Европы в данной сфере от США . В зале раздались смех и аплодисменты, а я подумал, что при случае надо попытаться выяснить, насколько серьезными по содержанию были эти шутливые по форме слова.

Шутка со смыслом

"Мы не шутим и хотим совместно обеспечить безопасность", — сказал он, отвечая на мой вопрос.

И добавил, что это предусматривала "неоднократно принимавшаяся на высшем уровне политическая декларация, в том числе в рамках ОБСЕ , то есть с участием США", которая "гласила, что безопасность неделима и никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

В свое время Москва предлагала кодифицировать это политическое обязательство и сделать его юридически обязывающим, но получила категорический отказ, напомнил министр. Мотивировалось это тем, что юридические гарантии безопасности могут иметь только члены НАТО . Таковы были истоки новых разделительных линий, раскола Европы, вероломного продвижения НАТО на восток.

Лавров отметил, что теперь " Евросоюз рассчитывает избавиться от зависимости и капризов Вашингтона в сфере безопасности, и начинает формировать свой подход к обороне, опираясь на себя и даже устраивая обсуждение таких проектов, как "военный Шенген".

Однако, "к этому начинанию мгновенно подключилось НАТО", — констатировал он и добавил:

"Я вас уверяю, что они никуда от Североатлантического альянса не денутся. Это опять будет блоковое мышление и блоковый подход к обеспечению безопасности», нацеленный на то, чтобы "обнажить штыки" против России.

"Упаси Бог"

В целом речь министра была достаточно тревожной. Он, в частности, предостерегал, что в современном мире наблюдаются "уже даже не угрозы применения силы, … а прямое, ничем не оправданное и необоснованное ее использование". Что "уже принимаются стратегии кардинального повышения роли ядерного оружия, совершенствуются ядерно-оружейные комплексы, строятся планы на космическое и киберпространство", и все это чревато "фатальными последствиями для всей планеты". Что "когда подорвано доверие, отброшены устоявшиеся нормы и правила — возрастают риски неконтролируемой эскалации", а "современные технологии снижают психологический порог применения оружия массового поражения" и "война представляется компьютерной игрой, видеокартинкой на экране монитора".

Поэтому я спросил, видит ли Лавров угрозу новой большой войны в Европе. Прямо он не ответил, что не осталось незамеченным участниками дискуссии. Но дважды повторил: "Упаси Бог".

"Восстановить статус-кво"

Те же вопросы я задавал на форуме и видным экспертам, включая Вольфганга Ишингера — бывшего посла Германии в Лондоне и Вашингтоне, а ныне председателя Мюнхенской конференции по безопасности. Тот, по его словам, "надеется", что новый крупный вооруженный конфликт Европе не грозит.

"Но я вижу риск непредумышленной эскалации из-за того, что российские самолеты и самолеты НАТО слишком часто летают бок о бок, — сказал именитый специалист. — Нет никакой нужды так рисковать. Нам нужны меры по укреплению доверия. Нужны — во избежание серьезных неприятностей — более широкие и более постоянные институционализированные контакты между нашими военными".

"Важный вклад" России в европейскую безопасность, по убеждению Ишингера, — "потенциально не шутка и не должен быть шуткой". Но возобновлению взаимодействия в этой сфере препятствуют различия в подходах к украинскому кризису.

"Если бы не было известных событий на Украине , ситуация для нас сейчас была бы совершенно иной", — сказал собеседник. И теперь, на его взгляд, "надо найти способ вернуться к статус-кво, скажем, семилетней давности".

Кстати, в качестве ведущего дискуссии об отношениях России и ЕС в рамках форума Ишингер предлагал пойти даже дальше и в качестве жеста доброй воли рассмотреть идею открытия безвизового въезда в Европу для россиян. На это, правда, никто не откликнулся.

"Дело не в Украине"

Об Украине как о камне преткновения в отношениях между Россией и Западом на конференции говорилось немало. Интересно, что от имени европейцев речь на этот счет заводили, например, не только посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер , но и американка из Колумбийского университета в Нью-Йорке Кимберли Мартен. Но когда я попросил замглавы МИД РФ Александра Грушко прокомментировать в свете этих ссылок на украинскую проблему тезис Путина о европейской безопасности, дипломат ответил: "Дело не в Украине, а в том, чтобы Европа соблюдала свои интересы".

И надо сказать, что эта тема тоже громко звучала на форуме. Пожалуй, самый яркий пример — выступление бывшего французского парламентария, а ныне политолога Пьера Леллуша на сессии по контролю над вооружениями. Эксперт назвал попытку Вашингтона торпедировать многостороннюю "ядерную сделку" с Ираном с помощью американских санкций "дипломатией рэкета" и сравнил ее с недоброй памяти "дипломатией канонерок". Он напомнил, что и в новейшей истории США не впервые используют подобный подход, и подчеркнул: "Если Европа сегодня не даст этому отпор, то ей конец как политической силе. И европейскому национальному суверенитету тоже конец".

В целом сессия по контролю над вооружениями была в повестке дня одной из ключевых. "Предельно важной" называл "разоруженческую тему" в своем вступительном слове Ушаков. "Созданная ранее система контроля над вооружениями, которая полвека обеспечивала стратегическую стабильность, может через несколько лет совсем исчезнуть, — предупредил он. — Допустить этого нельзя". По сути то же самое говорили на самом заседании специалисты — российские академики Алексей Арбатов Сергей Рогов , бывший американский дипломат-переговорщик Ричард Бэрт.

Порядка меньше, чем нестабильности

Сквозная тема нынешних "Примаковских чтений" была сформулирована как "Риски нестабильного миропорядка". Даже по названию видно, что порядок этот неустойчив и противоречив, что единое понимание его отсутствует.

Участники форума пытались определиться, например, возможна ли в современном мире "новая биполярность", то есть размежевание между двумя полюсами — скажем, между США и Западом, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой. Большинство, судя по всему, считает подобный сценарий сомнительным и нежелательным, мир же видит многополярным (хотя тот же Леллуш, например, предпочитает говорить о "бесполярности") и сложноструктурированным, причем не только на государственном уровне.

Специалисты склонны полагать, что и эпоха блокового противостояния стран мира уходит в прошлое. В этом общем контексте экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель призывал, в частности, "отказаться от идеи смены режимов".

Кстати, критически относится к "новой биполярности" и представитель КНР на данной сессии, профессор Шанхайского университета Ян Чэн. Он подчеркивал взаимовыгодный и равноправный характер китайско-российского стратегического партнерства и указывал, что в международных делах Россия пользуется "даже большим влиянием, чем нынешний Китай".

Танго танцуют вдвоем

Всего в форуме участвовали более 700 российских и свыше 100 зарубежных экспертов из 25 стран. По мнению организаторов, как пояснил мне директор ИМЭМО Федор Войтоловский, это самоценно, поскольку речь идет о формировании некоего "рынка политических идей", причем глобального. Разногласия и споры в этом контексте даже желательны, уверен специалист. В выигрыше же, по его убеждению, остается тот, кто сам помнит об интересах партнера и умеет добиваться того, чтобы его собственные позиции тоже учитывались и уважались.

К диалогу в рамках "Примаковских чтений" приглашаются специалисты разной политической ориентации, без каких-либо идеологических фильтров, в том числе и по критерию отношения к России. Другое дело, кто из них отзывается на эти приглашения. Кстати, и в ответ на упреки по поводу того, будто Москва пытается вмешиваться в политические процессы на Западе и, например, заигрывать с правыми силами, один из наших экспертов сказал на форуме, что на самом деле Россия открыта к диалогу со всеми и не ее вина, если это сейчас не у всех находит понимание и встречную готовность общаться.

Вот и с шутливо-серьезной репликой Путина на ПМЭФ — в принципе та же история. Танго танцуют вдвоем. Россия никому ничего не навязывает. Откликнутся ли европейские партнеры, решать им самим. Как говорится, была бы честь предложена.