Обеспечит ли Россия безопасность Европы 

На недавнем международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин предложил европейцам обращаться по поводу своей безопасности к Москве. "На этот счет не надо переживать, мы поможем, обеспечим безопасность", — сказал он своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, ссылавшемуся ранее на зависимость Европы в данной сфере от США. В зале раздались смех и аплодисменты, а я подумал, что при случае надо попытаться выяснить, насколько серьезными по содержанию были эти шутливые по форме слова.
Шутка со смыслом
Возможность представилась через считаные дни на "Примаковских чтениях", устроенных Институтом мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО им. Е. М. Примакова) в Москве. Председатель оргкомитета этого престижного международного научно-экспертного форума, помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал мне, что слова Путина были "шуткой со смыслом". А сам смысл разъяснил на следующий день в ходе своего выступления на пленарном заседании министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы не шутим и хотим совместно обеспечить безопасность", — сказал он, отвечая на мой вопрос.
И добавил, что это предусматривала "неоднократно принимавшаяся на высшем уровне политическая декларация, в том числе в рамках ОБСЕ, то есть с участием США", которая "гласила, что безопасность неделима и никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
В свое время Москва предлагала кодифицировать это политическое обязательство и сделать его юридически обязывающим, но получила категорический отказ, напомнил министр. Мотивировалось это тем, что юридические гарантии безопасности могут иметь только члены НАТО. Таковы были истоки новых разделительных линий, раскола Европы, вероломного продвижения НАТО на восток.
Лавров отметил, что теперь "Евросоюз рассчитывает избавиться от зависимости и капризов Вашингтона в сфере безопасности, и начинает формировать свой подход к обороне, опираясь на себя и даже устраивая обсуждение таких проектов, как "военный Шенген".
Однако, "к этому начинанию мгновенно подключилось НАТО", — констатировал он и добавил:
"Я вас уверяю, что они никуда от Североатлантического альянса не денутся. Это опять будет блоковое мышление и блоковый подход к обеспечению безопасности», нацеленный на то, чтобы "обнажить штыки" против России.
"Упаси Бог"
В целом речь министра была достаточно тревожной. Он, в частности, предостерегал, что в современном мире наблюдаются "уже даже не угрозы применения силы, … а прямое, ничем не оправданное и необоснованное ее использование". Что "уже принимаются стратегии кардинального повышения роли ядерного оружия, совершенствуются ядерно-оружейные комплексы, строятся планы на космическое и киберпространство", и все это чревато "фатальными последствиями для всей планеты". Что "когда подорвано доверие, отброшены устоявшиеся нормы и правила — возрастают риски неконтролируемой эскалации", а "современные технологии снижают психологический порог применения оружия массового поражения" и "война представляется компьютерной игрой, видеокартинкой на экране монитора".
Поэтому я спросил, видит ли Лавров угрозу новой большой войны в Европе. Прямо он не ответил, что не осталось незамеченным участниками дискуссии. Но дважды повторил: "Упаси Бог".
"Восстановить статус-кво"
Те же вопросы я задавал на форуме и видным экспертам, включая Вольфганга Ишингера — бывшего посла Германии в Лондоне и Вашингтоне, а ныне председателя Мюнхенской конференции по безопасности. Тот, по его словам, "надеется", что новый крупный вооруженный конфликт Европе не грозит.
"Но я вижу риск непредумышленной эскалации из-за того, что российские самолеты и самолеты НАТО слишком часто летают бок о бок, — сказал именитый специалист. — Нет никакой нужды так рисковать. Нам нужны меры по укреплению доверия. Нужны — во избежание серьезных неприятностей — более широкие и более постоянные институционализированные контакты между нашими военными".
"Важный вклад" России в европейскую безопасность, по убеждению Ишингера, — "потенциально не шутка и не должен быть шуткой". Но возобновлению взаимодействия в этой сфере препятствуют различия в подходах к украинскому кризису.
"Если бы не было известных событий на Украине, ситуация для нас сейчас была бы совершенно иной", — сказал собеседник. И теперь, на его взгляд, "надо найти способ вернуться к статус-кво, скажем, семилетней давности".
Кстати, в качестве ведущего дискуссии об отношениях России и ЕС в рамках форума Ишингер предлагал пойти даже дальше и в качестве жеста доброй воли рассмотреть идею открытия безвизового въезда в Европу для россиян. На это, правда, никто не откликнулся.
"Дело не в Украине"
Об Украине как о камне преткновения в отношениях между Россией и Западом на конференции говорилось немало. Интересно, что от имени европейцев речь на этот счет заводили, например, не только посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, но и американка из Колумбийского университета в Нью-Йорке Кимберли Мартен. Но когда я попросил замглавы МИД РФ Александра Грушко прокомментировать в свете этих ссылок на украинскую проблему тезис Путина о европейской безопасности, дипломат ответил: "Дело не в Украине, а в том, чтобы Европа соблюдала свои интересы".
И надо сказать, что эта тема тоже громко звучала на форуме. Пожалуй, самый яркий пример — выступление бывшего французского парламентария, а ныне политолога Пьера Леллуша на сессии по контролю над вооружениями. Эксперт назвал попытку Вашингтона торпедировать многостороннюю "ядерную сделку" с Ираном с помощью американских санкций "дипломатией рэкета" и сравнил ее с недоброй памяти "дипломатией канонерок". Он напомнил, что и в новейшей истории США не впервые используют подобный подход, и подчеркнул: "Если Европа сегодня не даст этому отпор, то ей конец как политической силе. И европейскому национальному суверенитету тоже конец".
В целом сессия по контролю над вооружениями была в повестке дня одной из ключевых. "Предельно важной" называл "разоруженческую тему" в своем вступительном слове Ушаков. "Созданная ранее система контроля над вооружениями, которая полвека обеспечивала стратегическую стабильность, может через несколько лет совсем исчезнуть, — предупредил он. — Допустить этого нельзя". По сути то же самое говорили на самом заседании специалисты — российские академики Алексей Арбатов и Сергей Рогов, бывший американский дипломат-переговорщик Ричард Бэрт.
Порядка меньше, чем нестабильности
Сквозная тема нынешних "Примаковских чтений" была сформулирована как "Риски нестабильного миропорядка". Даже по названию видно, что порядок этот неустойчив и противоречив, что единое понимание его отсутствует.
Участники форума пытались определиться, например, возможна ли в современном мире "новая биполярность", то есть размежевание между двумя полюсами — скажем, между США и Западом, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой. Большинство, судя по всему, считает подобный сценарий сомнительным и нежелательным, мир же видит многополярным (хотя тот же Леллуш, например, предпочитает говорить о "бесполярности") и сложноструктурированным, причем не только на государственном уровне.
Специалисты склонны полагать, что и эпоха блокового противостояния стран мира уходит в прошлое. В этом общем контексте экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель призывал, в частности, "отказаться от идеи смены режимов".
Кстати, критически относится к "новой биполярности" и представитель КНР на данной сессии, профессор Шанхайского университета Ян Чэн. Он подчеркивал взаимовыгодный и равноправный характер китайско-российского стратегического партнерства и указывал, что в международных делах Россия пользуется "даже большим влиянием, чем нынешний Китай".
Танго танцуют вдвоем
Всего в форуме участвовали более 700 российских и свыше 100 зарубежных экспертов из 25 стран. По мнению организаторов, как пояснил мне директор ИМЭМО Федор Войтоловский, это самоценно, поскольку речь идет о формировании некоего "рынка политических идей", причем глобального. Разногласия и споры в этом контексте даже желательны, уверен специалист. В выигрыше же, по его убеждению, остается тот, кто сам помнит об интересах партнера и умеет добиваться того, чтобы его собственные позиции тоже учитывались и уважались.
К диалогу в рамках "Примаковских чтений" приглашаются специалисты разной политической ориентации, без каких-либо идеологических фильтров, в том числе и по критерию отношения к России. Другое дело, кто из них отзывается на эти приглашения. Кстати, и в ответ на упреки по поводу того, будто Москва пытается вмешиваться в политические процессы на Западе и, например, заигрывать с правыми силами, один из наших экспертов сказал на форуме, что на самом деле Россия открыта к диалогу со всеми и не ее вина, если это сейчас не у всех находит понимание и встречную готовность общаться.
Вот и с шутливо-серьезной репликой Путина на ПМЭФ — в принципе та же история. Танго танцуют вдвоем. Россия никому ничего не навязывает. Откликнутся ли европейские партнеры, решать им самим. Как говорится, была бы честь предложена.