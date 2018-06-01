Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая

РЕН ТВ. Войска Донецкой народной республики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из самодельной системы залпового огня «Чебурашка». Видео ракетного обстрела опубликовал

По данным канала, удар пришелся на район промзоны Авдеевка, в результате чего позиция, с которой ВСУ выпустили снаряд, убивший комбата армии ДНР Олега Мамиева с позывным «Мамай», была разгромлена.

Кадры, опубликованные каналом, запечатлели военных, наполняющих «Чебурашку» ракетами, на которых краской написано «За Мотора», «За Гиви» и «За Мамая». Затем эти ракеты были выпущены по позиции украинских силовиков.

Командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев погиб в середине мая.