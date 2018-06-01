Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая 

Войска Донецкой народной республики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из самодельной системы залпового огня «Чебурашка». Видео ракетного обстрела опубликовал РЕН ТВ.
По данным канала, удар пришелся на район промзоны Авдеевка, в результате чего позиция, с которой ВСУ выпустили снаряд, убивший комбата армии ДНР Олега Мамиева с позывным «Мамай», была разгромлена.
Кадры, опубликованные каналом, запечатлели военных, наполняющих «Чебурашку» ракетами, на которых краской написано «За Мотора», «За Гиви» и «За Мамая». Затем эти ракеты были выпущены по позиции украинских силовиков.
Командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев погиб в середине мая.
Ранее бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил обострение ситуации в Донбассе тем, что в конце апреля Украина сменила формат своей операции с антитеррористической на «Операцию Объединенных сил», что «на практике» подразумевает более жесткий ответ на якобы имеющие место нарушения перемирия.