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Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
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Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая 

Рамблер 1 час назад
Войска Донецкой народной республики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из самодельной системы залпового огня «Чебурашка». Видео ракетного обстрела опубликовал РЕН ТВ.
>> Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР
По данным канала, удар пришелся на район промзоны Авдеевка, в результате чего позиция, с которой ВСУ выпустили снаряд, убивший комбата армии ДНР Олега Мамиева с позывным «Мамай», была разгромлена.
Кадры, опубликованные каналом, запечатлели военных, наполняющих «Чебурашку» ракетами, на которых краской написано «За Мотора», «За Гиви» и «За Мамая». Затем эти ракеты были выпущены по позиции украинских силовиков.
Командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев погиб в середине мая.
Ранее бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил обострение ситуации в Донбассе тем, что в конце апреля Украина сменила формат своей операции с антитеррористической на «Операцию Объединенных сил», что «на практике» подразумевает более жесткий ответ на якобы имеющие место нарушения перемирия.
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