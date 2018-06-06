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Украинские пограничники признались в бессилии
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Украинские пограничники признались в бессилии 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Alexander Khudoteply
Украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов для противостояния России, заявил в эфире телеканала "UA:Перший" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
По его словам, российские военные не перестают "демонстрировать силу" в Азовском море, однако Украина готова ответить, если Москва решится на "агрессивные и неадекватные действия".
Отвечая на уточняющий вопрос ведущей о конкретных мерах, которые могли бы предпринять украинские пограничники, Слободян отметил, что оснащение его ведомства уступает российскому.
"Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации", — сказал Слободян.
При этом он отметил, что в штабе Объединенных сил Украине готовят равномерный ответ на все возможные действия России.
Ранее в ВМС Украины сообщили о закрытии до 1 сентября трех участков Азовского моря для проведения военных учений.
Обстановка в Азовском море обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом. На борту находились десять членов экипажа, все они россияне. Однако Киев считает их украинцами и обвиняет в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.
В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.
Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена. Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.
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