Украина призналась в бессилии против русских

Олег Слободян. Украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов для противостояния России , заявил в эфире телеканала "UA:Перший" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины

По его словам, российские военные не перестают "демонстрировать силу" в Азовском море, однако Украина готова ответить, если Москва решится на "агрессивные и неадекватные действия".

Отвечая на уточняющий вопрос ведущей о конкретных мерах, которые могли бы предпринять украинские пограничники, Слободян отметил, что оснащение его ведомства уступает российскому.

"Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации", — сказал Слободян.

При этом он отметил, что в штабе Объединенных сил Украине готовят равномерный ответ на все возможные действия России.

Ранее в ВМС Украины сообщили о закрытии до 1 сентября трех участков Азовского моря для проведения военных учений.

Обстановка в Азовском море обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом. На борту находились десять членов экипажа, все они россияне. Однако Киев считает их украинцами и обвиняет в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена. Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.