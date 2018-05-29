Зачем ВДВ РФ подразделения беспилотной авиации

В российские воздушно-десантные войска до конца 2018 года войдут специализированные подразделения беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал начальник штаба ВДВ Николай Игнатов . По его словам, ожидается поступление беспилотников российского производства «Тахион», «Орлан-10» и «Элерон-3», которые уже хорошо себя зарекомендовали в других родах войск. Эксперты отмечают, что БПЛА существенно повысят боевые возможности Вооружённых сил России . Как «крылатая пехота» будет использовать беспилотные летательные аппараты, разбирался RT.

Все дивизии, части и полки ВДВ России в ближайшее время будут оснащены подразделениями беспилотной авиации. Об этом журналистам сообщил начальник штаба воздушно-десантных войск Николай Игнатов.

«До конца года во всех соединениях завершатся мероприятия по формированию подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Игнатов в беседе с российскими журналистами.

Крылатое трио

Как следует из заявления Игнатова, в подразделения ВДВ поступят беспилотные аппараты российского производства «Тахион», «Орлан-10» и «Элерон-3».

«Тахион» — новейший российский беспилотный аппарат малого радиуса действия. Его испытания были завершены в 2015 году, и комплекс начал поступать в войска. Он выполнен по схеме «летающее крыло» и предназначен для наблюдения за полем боя, целеуказания для артиллерии, корректировки огня и оценки ущерба от действий авиации или артиллерийских систем. Кроме того, БПЛА может проводить аэрофото— и видеосъемку позиций противника и использоваться в качестве ретранслятора связи.

«Тахион» запускают с помощью катапульты, а приземляется аппарат парашютным способом. БПЛА оснащён электрическим двигателем. Он способен летать на высоте до 4 тыс. м и действовать на удалении от базы до 40 км. С 2016 года «Тахион» находится на вооружении в войсках, которые размещены на российской военной базе в Армении

«Элерон-3» был разработан в 2005 году. Аппарат имеет электрический двигатель с толкающим винтом. Особенность этого БПЛА — компактность: всё, что необходимо для его сборки-разборки и приведения в действие, можно переносить в двух рюкзаках. Беспилотник может работать в режиме связи, когда он управляется непосредственно оператором, и в автоматическом режиме, когда выполняет задачу по заранее заданной программе. Данные БПЛА используют для аэрофотосъемки местности, а также для наблюдения за местом боя или позициями противника. Он способен летать на высоте до 3 тыс. м и действовать на удалении до 50 км от оператора. «Элерон-3» российские военные применяли в Сирии во время операции ВКС РФ против исламистских террористических групп.

«Орлан-10» предназначен для наблюдения за объектами в труднодоступной местности, в том числе при ведении поисковых и ремонтных работ. Кроме того, он широко применяется для того, чтобы определять цели для артиллерийского и танкового огня, а также авиации. Беспилотник эксплуатируется российскими военными и экстренными службами с 2010 года. В отличие от предыдущих машин, на «Орлан-10» разработчики установили бензиновый двигатель. Аппарат способен действовать на удалении от наземной станции до 120 км. Этот БПЛА также используется в Сирии.

«Орлан-10» знаком и американским военным. По заключению специалистов Центра зарубежных военных исследований Сухопутных войск при Министерстве обороны США , этот аппарат, хотя и не несёт вооружения, но фактически является частью ударного комплекса. Он может использоваться как система управления огнём и корректировки артиллерийских ударов в реальном времени для тяжёлых самоходок класса «Мста-С».

Как отметил в беседе с RT главный редактор специализированного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов , все три системы («Тахион», «Орлан-10» и «Элерон-3»), которыми планируется оснастить ВДВ, хорошо известны в российских войсках и уже поставлялись в другие виды ВС и рода войск.

«Орлан-10» — это наиболее крупный беспилотный аппарат из трёх упомянутых, он же и самый массовый БПЛА на сегодняшний момент из всей имеющейся сейчас в ВС РФ подобной техники. Всего произведено около 1,5 тыс. подобных беспилотников. «Орланы» активно применялись на учениях и в военных операциях, к примеру, в Сирии», — отметил Федутинов.

По словам эксперта, хорошо знаком российским военным и комплекс «Элерон-3».

«Образцы этого семейства беспилотных аппаратов — это первые современные БПЛА, с которыми в принципе познакомились десантники, они также широко испытывались в ходе различных военных учений и использовались в боевой обстановке. Система «Тахион» по своей размерности находится между «Элероном» и «Орланом» и производится компанией «Ижевские беспилотные системы»», — сказал специалист.

Он также подчеркнул, что все три указанных образца вполне соответствуют мировым аналогам.

«Некоторое имеющееся отставание РФ в области беспилотной авиации почти не касается беспилотников малого размера, к которым относятся указанные выше образцы», — пояснил эксперт.

Интерес командования ВДВ к БПЛА проявлялся довольно давно, отметил Федутинова.

«Ранее при поддержке бывшего командующего десантными войсками генерал-полковника Владимира Шаманова проводились различные эксперименты с использованием БПЛА, которые создавались российскими компаниями. Традиционно командование ВДВ интересовалось системами беспилотной авиации малой размерности, так как именно такие системы позволяют десантным войскам сохранять высокую мобильность», — пояснил эксперт.

По словам Федутинова, создание специализированных подразделений внутри ВДВ, оснащённых беспилотниками и средствами РЭБ, может говорить о том, что в десантные войска в перспективе могут поступить БПЛА и большей размерности, которые могут вести разведку на больших дальностях, чем указанные модели.

Дополнительное преимущество

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко рассказал RT, что создание подразделений беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы в соединениях ВДВ логично вытекает из возложенных на эти войска задач. По его словам, в результате ВДВ РФ получат как дополнительное средство ведения разведки, так и возможность более эффективно обезопасить свои силы при десантировании в тыл потенциального противника.

«Оперативное назначение ВДВ — это действие в тылу неприятеля. Соответственно общевойсковая разведка в силу этой специфики помочь десантникам может далеко не всегда. Поэтому им необходимо иметь свои разведывательные средства, которые можно выбросить с парашютом вместе с личным составом и использовать уже на земле. А системы РЭБ, в свою очередь, снизят риск обнаружения десантных подразделений уже с помощью беспилотников противника», — отметил эксперт.

Тимошенко уверен, что десантирование бойцов ВДВ вместе с БПЛА никак не скажется на их мобильности.

«Российские воздушно-десантные войска высаживаются вместе с боевой техникой: БМД, бронетранспортёрами и даже самоходной артиллерией. И всё это не мешает им оперативно выполнять возложенные на них задачи. Не думаю, что им чем-то помешают беспилотные летательные аппараты», — пояснил эксперт.

По его словам, решение оснастить все части ВДВ подразделениями беспилотной авиации ещё больше усилит российские воздушно-десантные войска, которые на сегодняшний день и так считаются сильнейшими в мире.

«Россия чуть ли не единственная страна, где ВДВ выделены в отдельный род войск, а значит в большинстве ситуаций могут действовать автономно. Это выгодно отличает их от десантников из большинства стран Европы: Франции, Великобритании или ФРГ. Там ВДВ входят в состав сухопутных войск и во многом зависимы от их командования», — напомнил Тимошенко.

Он также подчеркнул, что только российские десантники умеют высаживаться вместе с бронетехникой и артиллерией парашютным способом, а их коллеги из армий других стран мира могут перебрасывать БМД и бронетранспортёры только с помощью аэродромов.