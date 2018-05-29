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РФ отреагировала на слова о «перехвате» израильских F-16
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РФ отреагировала на слова о «перехвате» израильских F-16 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Ariel Schalit
Российские ВКС не участвовали в перехвате израильских истребителей в небе над Ливаном, тиражируемая в СМИ информация не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны.
"Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов, о якобы "перехвате" российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана — дилетантская глупость", — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используют для вылетов на перехват воздушных целей. Кроме того, эти самолеты не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана.
"Перехват" F-16
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на израильскую газету The Times of Israel сообщили, что истребители-бомбардировщики Су-34 якобы перехватили F-16 ВВС Израиля в воздушном пространстве Ливана.
Утверждалось, что инцидент произошел несмотря на то, что стороны поддерживают постоянные контакты для предотвращения происшествий в воздухе. По информации издания, российские самолеты якобы участвовали в учениях над Средиземным морем и оказались в небе над Ливаном из-за плохой погоды.
Минобороны Израиля появившиеся в СМИ сообщения никак не прокомментировало.
Удары по Сирии через Ливан
Израильская авиация регулярно наносит удары по Сирии из воздушного пространства Ливана. В частности, в начале мая в ответ на ракетный обстрел ВВС Израиля атаковали десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО.
Как утверждается в военной сводке, цели принадлежали иранским формированиям "Аль-Кудс" на территории сопредельного государства.
Официальный представитель Вооруженных сил Йонатан Конрикус заявил, что власти проинформировали Россию перед авиаударами по Сирии.
В армии подчеркнули, что Израиль не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, и призвали Тегеран воздержаться от новых атак.
Источник в аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля наносили удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.
Министерство иностранных дел Ливана осудило использование своего воздушного пространства для атаки на Сирию.
Позиция Израиля
Израиль принимает меры, чтобы воспрепятствовать переброске оружия из Сирии в Ливан или организации его производства на месте, заявил ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Выступая на заседании правительства, он дал понять, что борьба с каналами транспортировки вооружений иранским сателлитам в Ливане идет параллельно с противодействием военному присутствию самого Ирана в Сирии.
"Мы действуем против направленного против нас присутствия иранских сил в Сирии и также работаем против переброски смертоносного вооружения из Сирии в Ливан или его производства в Ливане", — сказал Нетаньяху.
"Все это оружие предназначено для использования против Израиля, и мы вправе в порядке самообороны противодействовать его производству и транспортировке", — добавил премьер-министр.
Заявление появилось после новых авиаударов по военным объектам в Сирии, ответственность за которые ряд зарубежных СМИ возложил на Израиль. Сами израильтяне это не признают, но и не опровергают.
РИА Новости: последние новости
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Комментарии76  Ещё 40 источников 
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