Пентагон дразнит Китай и ратует «за свободу полетов»

В воскресенье между Китаем США произошел конфликт. В Южно-Китайском море американские ВМС прошли близ Парасельских островов, который КНР считает своей территорией. В ответ на протест китайского руководства Пентагон заявил, будет продолжать демонстрацию «свободы навигации и полетов».

Корабли ВМС США продолжат в установленном порядке свои операции, демонстрирующие свободу навигации и полетов, заявил представитель Министерства обороны США.

Так он прокомментировал заявление Минобороны КНР, которое назвало проход двух американских кораблей близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море серьезным нарушением суверенитета.

Бруней, Малайзия и Филиппины. Пекин много лет спорит со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу принадлежности островов, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. В этот спор в разной степени вовлечены Вьетнам

Новый виток напряженности возник после решения международного арбитража в Гааге в июле прошлого года, согласно которому Китай признан не имеющим «исторических прав» на острова. В Пекине заявили о непризнании вердикта суда и о том, что он не имеет юридической силы, сообщает ТАСС

Парасельские острова находятся в 230 км к югу от КНР и в 200 км к востоку от Вьетнама. КНР установила контроль над архипелагом в 1974 году.