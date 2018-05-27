Ещё
«Грачонок» включили в соединение ВМФ в Средиземноморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катер «Грачонок» включили в соединение ВМФ России в Средиземноморье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: судостроительный завод "Вымпел"
Противодиверсионный катер (ПДРК) "Грачонок" вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море, сообщил журналистам представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачёв.
"ПДРК Черноморского флота (проект "Грачонок") вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море", — сказал Трухачёв.
Он пояснил, что в Средиземном море катер будет охранять корабли при стоянке на незащищенном рейде, а также обеспечивать безопасность пунктов базирования сил соединений ВМФ РФ.
"Грачонок" предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами, а также для обеспечения действий боевых пловцов. Катер оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет находить подводные объекты, в том числе малогабаритные и малозаметные, например, боевых пловцов.
РИА Новости: последние новости
Турция хочет вынести вопрос о ситуации в Палестине на рассмотрение ГА ООН Украина обвинила Россию в разработке химоружия для "гибридной войны" Названы пять лучших книг за последние полвека
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина выдвинула России новое громкое обвинение658
Путин и Абэ решили судьбу Курил363
Грязная провокация. Посол о расследовании дела MH17370
В Госдуме отреагировали на статью о «худшем кошмаре НАТО»64
Якунин объяснил выбор Ельцина в пользу Путина44
Видео
00:58
Путин и Абэ решили судьбу Курил
Политика Статьи
00:59
Грязная провокация. Посол о расследовании дела MH17
Политика
01:37
Якунин объяснил выбор Ельцина в пользу Путина
Политика
00:41
Ройзман посмеялся над своим «золотым парашютом»
Политика
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
01:49
Путин напомнил кабмину о суперуказе
Политика
09:28
Собянин объявил решение по участию в выборах мэра
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение