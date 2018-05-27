«Грачонок» включили в соединение ВМФ в Средиземноморье

Катер «Грачонок» включили в соединение ВМФ России в Средиземноморье

Противодиверсионный катер (ПДРК) "Грачонок" вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море, сообщил журналистам представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачёв

"ПДРК Черноморского флота (проект "Грачонок") вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море", — сказал Трухачёв.

Он пояснил, что в Средиземном море катер будет охранять корабли при стоянке на незащищенном рейде, а также обеспечивать безопасность пунктов базирования сил соединений ВМФ РФ.

"Грачонок" предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами, а также для обеспечения действий боевых пловцов. Катер оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет находить подводные объекты, в том числе малогабаритные и малозаметные, например, боевых пловцов.