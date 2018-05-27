Отряд кораблей ТОФ прибыл в Таиланд

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Таиланд

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц" в сопровождении танкера "Печенга" прибыл в воскресенье в Таиланд с очередным дружественным визитом, передает корреспондент РИА Новости

На плацу у причала военно-морской базы Саттахип российские корабли встречали командир и старшие офицеры базы и военно-морской оркестр Восточной флотилии ВМС Таиланда, игравший таиландские военно-морские марши. Один за другим два стройных красивых корабля под Андреевскими флагами степенно вошли в портовую акваторию базы и пришвартовались неподалеку от таиландского авианосного крейсера "Чакри Нарыбет". Танкер "Печенга" пока встал на рейде, не заходя в акваторию базы, на которую он зайдет позже. После рапортов о прибытии и выражений благодарности за визит с таиландской стороны, и за гостеприимство с российской, официальная программа первого дня визита закончилась.

В связи с тем, что визит начался в воскресенье, объявленное на таиландской военно-морской базе Днем открытых дверей, основные официальные мероприятия визита были перенесены на понедельник.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке . 30 июля 2017

В воскресенье с самого утра с борта авианесущего крейсера "Чакри Нарыбет", флагмана ВМС Таиланда, были спущены сходни, и все желающие по предъявлении идентификационных документов могли взойти на борт боевого корабля и осмотреть его по подготовленному таиландскими моряками маршруту, который заканчивался на летной палубе, пустой в это время. В День открытых дверей самолеты вертикального взлета и посадки "Харриер" и вертолеты, базирующиеся на крейсере, на палубу не выводились. Внушительная толпа местных жителей и иностранцев стояла в очереди на бесплатную экскурсию, все автомобильные стоянки вокруг пирса были полны.

Российские корабли прибыли около половины первого (08.30 мск) и швартовались "за углом" от "Чакри Нарыбета", так как пирс базы построен в виде буквы "г". Публику, прибывшую на День открытых дверей базы ВМС Саттахип, не пустили на плац перед пришвартованными российскими кораблями, однако через два с половиной часа после прибытия кораблей на пирсе высадились из автомобилей и автобусов десятки граждан России, проживающих в Таиланде, для которых в середине дня было открыто посещение БПЛ "Адмирал Трибуц".

Большинство посетителей составляли россияне, живущие в курортном городе Паттайя , который находится всего в 60 километрах от базы, однако среди посетивших "Адмирал Трибуц" были и российские жители острова Пхукет , специально приехавшие, чтобы побывать на российском военном корабле. О визите кораблей ТОФ посольство России и Союз российских соотечественников в королевстве Таиланд оповестили живущих в стране россиян заблаговременно. По палубам "Трибуца" в этот день бегали дети, заставляя родителей фотографировать их то у торпедных аппаратов, то у ракетных пусковых установок, то у пушек, то на вертолетной палубе, на которую российские моряки вывели один из вертолетов Ка-27, входящих в вооружение корабля. Посещение корабля гражданскими россиянами, которое началось несколько позже запланированного времени, тем не менее, было организовано четко и эффективно: многочисленная очередь перед сходнями двигалась плавно, без долгих заторов, что было немаловажно на 40-градусной жаре.

Встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота во Владивостоке

Тем временем командование похода обсуждало с командованием базы Саттахип предполагаемую дату традиционного дружеского футбольного матча между командами Тихоокеанского флота и Восточной стратегической флотилии ВМС Таиланда.

Визит отряда кораблей Тихоокеанского флота России в Таиланд продлится до 31 мая.