Россия определилась с поставками «Торнадо» в армию

В 2018 году начнутся серийные поставки в российскую армию новейших автомобилей «Торнадо». Планируется, что в перспективе они сменят машины «Урал» и КамАЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного автобронетанкового управления Минобороны Александра Шевченко.

По его словам, сейчас завершаются государственные испытания автомобилей. Новыми машинами будут оснащать подразделения тактического звена. «Торнадо» отличаются повышенной грузоподъемностью — 16-20 тонн — и мощным двигателем.

Шевченко отметил, что при создании машин учитывался опыт антитеррористической операции в Сирии. Речь идет об улучшении брони и минозащищенности автомобиля.

На вооружении армии России в настоящее время состоят модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) — «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

В феврале 2017-го министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия во время операции в Сирии испытала 162 образца нового и модернизированного оружия. Десять из них, по его словам, не подтвердили свои характеристики и оказались опасны для самих операторов.