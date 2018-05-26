Почему военная техника в Калининградской области вызывает опасения на Западе

Дислоцированные в Калининградской области российские войска и техника — «худший кошмар НАТО ». Такое мнение выразили в американском издании The National Interest. Россия названа мощнейшей силой в Балтийском регионе, с которой члены альянса не смогут совладать. Однако размещение новейших образцов вооружения на границе продиктовано оборонными соображениями, пояснили эксперты. При этом в Госдуме подчеркнули, что Москва вынуждена защищаться от агрессивной политики Запада. Как заявил Владимир Путин , у Москвы есть подозрения о планах НАТО разместить ПРО на Украине . Российский лидер отметил, что альянс не должен переходить красную черту.

«Худший кошмар НАТО — вооружённая до зубов Калининградская область», — пишет автор американского издания The National Interest. Как отмечается в публикации, России не стоит дислоцировать в регионе, расположенном между Польшей и странами Балтии, военную технику, в том числе флот. Это объясняется силой российского вооружения, с которым не смогут совладать не только эти страны, но и другие государства восточного блока НАТО.

«С момента вступления прибалтийских стран в НАТО Калининградская область приобрела стратегическое значение. На территории между Литвой и Польшей находится один из крупнейших портов России в Балтийском море — Калининград. Расположение области таково, что размещённые там российские ракеты и корабли способны лишить американские и европейские войска возможности осуществлять операции на значительных территориях», — говорится в заметке.

По мнению аналитика, наибольшую угрозу представляет оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», чей диапазон действия охватывает свыше 400 км. Ещё одна угроза, по оценке автора, — Балтийский флот ВМФ России. Издание подчёркивает, что весь контингент Военно-морских сил Польши уступает по мощи российским кораблям, дислоцированным в Калининграде.

Эти два фактора вкупе с преимуществом российской авиации в воздухе свидетельствуют о том, что расклад сил в Балтийском море остаётся на стороне России, заключили в издании.

«Защищаемся от американского развёртывания»

Соединённые Штаты , прикрываясь защитой своих союзников, которым никто не угрожает, проводит «явно агрессивную политику». С таким утверждением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин

«Все действия России проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права. Мы защищали и будем защищать наши границы всеми имеющимися средствами. И мы исходим из того, что размещение того или иного вооружения на территории России — это право нашего государства, право на самооборону», — сказал он в разговоре с RT.

Депутат особо отметил отсутствие у России каких-либо агрессивных планов, однако Москва, по его словам, не будет безучастно наблюдать за развёртыванием новых сил НАТО вблизи собственных границ.

«Калининград — это территория нашей страны. И мы размещаем здесь то, что считаем нужным. А вот американское вооружение НАТО располагается совсем не там, где должно находиться. Не в пределах штата Аризона или в Сан-Диего, а на территории Европы», — заявил в беседе с RT военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Как он подчеркнул, российское вооружение, включая оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», направлено в первую очередь на защиту собственных границ. Эксперт также отметил универсальную особенность американских ПРО, которые также могут выполнять ударные функции.

«Мы не размещали их до того момента, пока Америка не начала развёртывать системы ПРО, которые могут нести в себе не только противоракетную функцию, но за счёт своей универсальности и ударную. То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники всё ближе и ближе подбираются к нашим границам», — заметил эксперт.

Американцам не стоит лицемерить, поскольку Россия ни на кого нападать не собирается, а просто защищается, заявил в разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин

«Пусть отодвигают свои войска от наших границ и никто беспокоиться не будет, а американской общественности лучше беспокоиться о том, что происходит на территории США и возле их границ. Калининградская область со всех сторон окружена странами НАТО, на территории которых расположены американские войска, танковые бригады, и она защищается от их агрессии», — подчеркнул политолог.

Однобокая транспарентность

В феврале Белый дом направил бюджетный запрос на выделение $1,8 млрд в 2019 году на размещение 37 систем противоракетной обороны Aegis в Румынии и Польше. Следом в министерстве торговли США выразили намерение провести тендер на работы по созданию новых компонентов ПРО и ПВО альянса.

Между тем Россия разместила ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области. Действия Москвы немедленно раскритиковали на Западе. Так, официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила, о «дестабилизирующем эффекте» на регион в связи с размещением ракетных комплексов. «Хотя это не нарушает каких-либо двусторонних соглашений», — добавила она.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Россию быть транспарентной в вопросе размещения вооружения на своей территории. При этом добавил, что НАТО заранее знало об этих планах, поскольку Москва своих намерений никогда не скрывала.

«Мало того что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там ещё поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», — сказал российский лидер.

«Вынуждает нас реагировать»

В пятницу, 25 мая, президент России Владимир Путин подчеркнул, что страны Запада проводят агрессивную политику в отношении РФ.

«Мало того что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там ещё поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», — отметил Путин.

Российский лидер выразил надежду, что НАТО не станет переходить красную черту.

«Ну есть какие-то границы, понимаете, красную черту нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — добавил Путин.

Ранее глава государства подчёркивал, что размещение систем ПРО Соединённых Штатов у границ России — «грубая, большая стратегическая ошибка». Об этом Путин заявил в июне 2017 года в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну