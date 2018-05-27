Ещё
«Хуже некуда»: Bild о плачевном состоянии бундесвера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Хуже некуда»: Bild рассказал о плачевном состоянии бундесвера 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis
Бундесвер находится в плачевном состоянии, пишет Bild со ссылкой на доклад Федеральной счетной палаты Германии.
Отмечается, что ведомство обвинило министра обороны Урсулу фон дер Ляйен в сокрытии неисправностей военной техники и "приукрашивании статистики". Согласно документу, заявления министра о "боеготовности" кораблей и самолетов зачастую не соответствовали действительности.
Издание напоминает, что в прошлом году ни одна немецкая подводная лодка не была пригодна для эксплуатации. Кроме того, могли быть задействованы меньше половины фрегатов, меньше половины танков и лишь каждый третий боевой вертолет.
"Официальная статистика по боевой готовности бундесвера и без того выглядела хуже некуда. И теперь выясняется, что это далеко не все", — отмечает издание.
В докладе Федеральной счетной палаты Германии говорится, что корветы, о "боеготовности" которых заявляла фон дер Ляйен, не имеют вооружений, у кораблей отсутствуют управляемые ракеты, а для подвижных лодок на сегодняшний день не хватает членов экипажа.
РИА Новости: последние новости
Катер "Грачонок" включили в соединение ВМФ России в Средиземноморье ВВС Израиля атаковали позиции палестинцев на юге сектора Газа Украина обвинила Россию в разработке химоружия для "гибридной войны"
Комментарии29  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грязная провокация. Посол о расследовании дела MH17616
Украина выдвинула России новое громкое обвинение722
Путин и Абэ решили судьбу Курил379
Якунин объяснил выбор Ельцина в пользу Путина69
Ройзман посмеялся над своим «золотым парашютом»44
Видео
00:58
Путин и Абэ решили судьбу Курил
Политика Статьи
00:28
На концерт Шнурова пожаловались в полицию
Шоу-бизнес
00:59
Грязная провокация. Посол о расследовании дела MH17
Политика
01:37
Якунин объяснил выбор Ельцина в пользу Путина
Политика
00:41
Ройзман посмеялся над своим «золотым парашютом»
Политика
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
01:49
Путин напомнил кабмину о суперуказе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение