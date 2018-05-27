«Хуже некуда»: Bild о плачевном состоянии бундесвера

«Хуже некуда»: Bild рассказал о плачевном состоянии бундесвера

Отмечается, что ведомство обвинило министра обороны Урсулу фон дер Ляйен в сокрытии неисправностей военной техники и "приукрашивании статистики". Согласно документу, заявления министра о "боеготовности" кораблей и самолетов зачастую не соответствовали действительности.

Издание напоминает, что в прошлом году ни одна немецкая подводная лодка не была пригодна для эксплуатации. Кроме того, могли быть задействованы меньше половины фрегатов, меньше половины танков и лишь каждый третий боевой вертолет.

"Официальная статистика по боевой готовности бундесвера и без того выглядела хуже некуда. И теперь выясняется, что это далеко не все", — отмечает издание.

В докладе Федеральной счетной палаты Германии говорится, что корветы, о "боеготовности" которых заявляла фон дер Ляйен, не имеют вооружений, у кораблей отсутствуют управляемые ракеты, а для подвижных лодок на сегодняшний день не хватает членов экипажа.