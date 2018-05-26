Ещё
США предостерегли Сирию от операций в зоне деэскалации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США предостерегли Сирию от операций в зоне деэскалации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
США выразили обеспокоенность сообщениями о неких возможных действиях сирийской армии на юго-западе Сирии в зоне деэскалации и предостерегли от действий, ставящих под угрозу прекращение огня, заявила журналистам представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о приближающейся операции режима (президента Сирии Башара) Асада на юго-западе Сирии в границах зоны деэскалации, о которой договорились США, Иордания и Российская Федерация в прошлом году… Мы предостерегаем сирийский режим от любых действий, который могут способствовать разрастанию конфликта или ставят под угрозу перемирие", — сообщила Науэрт.
Там не уточняется, о каких именно сообщениях идет речь и что за операцию готовят сирийские военные. Вместе с тем госдеп предупредил, что США "примут решительные необходимые меры в ответ на нарушения со стороны режима Асада".
РИА Новости: последние новости
National Interest рассказал о самом страшном кошмаре НАТО Шойгу сообщил об испытаниях крылатых ракет для Су-57 в Сирии‍ CNBC сообщил о поражении цели российским С-500 на рекордном расстоянии
Комментарии29
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт самый страшный кошмар НАТО101
Путин предостерег Запад от перехода «красной черты»541
Рада призвала восстановить сотрудничество с РФ264
Наглость Волочковой стала причиной скандала92
США оценили мощь залпа подлодки «Юрий Долгорукий»412
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
Оружие Армия
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение