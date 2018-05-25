Шойгу сообщил о запуске ракет Су-57 в Сирии

Шойгу отчитался об испытании Су-57 в Сирии

Накануне глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсар в интервью "России 24" сообщил, что два истребителя хорошо показали себя в Сирии выполнили все поставленные задачи. Он подчеркнул, что Су-57 подтверждает "все крайне амбициозные характеристики" по сверхманевренности и по возможности установленных на нем систем.

Первые Су-57 из установочной партии Вооруженные силы начнут получать в 2019 году.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО. Самолет может вести мониторинг воздушного пространства на большом удалении от места базирования и разрушать системы управления действиями авиации противника.