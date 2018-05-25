Шойгу сообщил о пусках ракет с Су-57 в Сирии

ВКС России произвели в Сирии пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Он уточнил, что пуски были проведены в феврале "для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники".

По его словам, всего по итогам боевого применения в САР модернизируются одиннадцать типов самолетов и вертолетов ВКС.

Использование боевого опыта

Шойгу заявил, что боевой состав ВКС России усовершенствуют с учетом полученного в Сирии опыта.

"Серьезным экзаменом для Воздушно-космических сил стала специальная операция в Сирийской Арабской Республике, в которой на ротационной основе приняло участие большинство летного и инженерно-технического состава", — отметил глава Минобороны.

По его словам, полученные в ходе операции в Сирии навыки и знания систематизируются и используются в ходе подготовки войск и органов военного управления, а также при разработке учебно-методических пособий.

В настоящее время, отметил министр, продолжается сбор и анализ сведений об итогах боевого применения в сирийской операции более шестидесяти серийных и перспективных образцов военной техники.

Говоря о реализации плана деятельности воздушно-космических сил до 2020 года, Шойгу указал на необходимость наращивать их возможности. По его словам, анализ современных вооруженных конфликтов показывает, что государства, у которых нет надежной воздушно-космической обороны, рискуют прекратить свое существование.

В качестве "печального опыта" этого министр привел Югославию и Ливию . "И на грани этого, естественно, стояла и Сирия", — сказал Шойгу.