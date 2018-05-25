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Шойгу оценил перевооружение войск ЦВО
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Шойгу оценил перевооружение войск ЦВО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре соединения, десять воинских частей и восемь подразделений введены в боевой состав Центрального военного округа (ЦВО) за последние два года, полностью перевооружены три соединения, две воинские части и 25 подразделений, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
"За последние два года в войска округа поступило более 2,5 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, что позволило полностью перевооружить три соединения, две воинские части и 25 подразделений. В боевой состав округа введено четыре соединения, десять воинских частей и восемь подразделений", — сказал Шойгу.
По его словам, за это время численность военнослужащих, проходящих службу по контракту, выросла с 45 до 60%.
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