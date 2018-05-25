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Шойгу пообещал модернизацию ВКС
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Боевой состав ВКС России усовершенствуют с учетом полученного в Сирии опыта 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боевой состав Воздушно-космических сил (ВКС) России усовершенствуют с учетом полученного в Сирии опыта, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
"Серьезным экзаменом для Воздушно-космических сил стала специальная операция в Сирийской Арабской Республике, в которой на ротационной основе приняло участие большинство летного и инженерно-технического состава", — заявил Шойгу.
Он отметил, что полученные в ходе сирийской операции навыки и знания систематизируются и используются при подготовке войск и органов военного управления, а также при разработке учебно-методических пособий.
Российские специалисты модернизируют 11 типов самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил по итогам их боевого применения в Сирии, сообщил Шойгу.
"На основе полученных данных проводится модернизация 11 типов самолетов и вертолетов", — сказал он.
По его словам, сейчас продолжается сбор и анализ сведений о результатах боевого применения более чем 60 серийных и перспективных образцов военной техники Воздушно-космических сил в Сирии.
"Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57", — добавил министр.
Боевые возможности Воздушно-космических сил за два года возросли на 11,7%, сообщил Сергей Шойгу.
"В соединения, воинские части и подразделения ВКС [с 2016 года] поставлено более 600 новых и модернизированных единиц и комплексов вооружения и военной техники. За два года доля современных образцов возросла на 10%", — сказал Шойгу.
По его словам, за этот период показатели налета увеличились на 11% благодаря повышению уровня исправности авиационной техники.
"В целом боевые возможности Воздушно-космических сил повысились на 11,7%", — подчеркнул министр обороны.
Шойгу отметил, что с 2016 года в ВКС РФ сформированы управления двух авиационных дивизий, зенитной ракетной бригады и военно-транспортного авиационного полка.
"Радиолокационными станциями, расположенными на территории Российской Федерации, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех воздушно-космических направлениях", — перечислил он.
Говоря о реализации плана деятельности ВКС до 2020 года, министр подчеркнул необходимость и дальше наращивать возможности ВКС.
"Анализ современных вооруженных конфликтов показывает, что государства, не имеющие надежной воздушно-космической обороны, рискуют прекратить свое существование. Печальный опыт мы видим: это Югославия, Ливия — яркие тому примеры. И на грани этого, естественно, стояла и Сирия", — заявил министр обороны.
"Сегодня исход военного противоборства во многом зависит от успешных действий в воздушно-космическом пространстве. Поэтому наращивание возможностей Воздушно-космических сил является одним из приоритетных направлений нашей работы", — заключил он.
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