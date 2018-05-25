В конгрессе США предложили оставить Анкару без оружия

В американском конгрессе одобрили законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. В частности, документ предусматривает ограничение поставок американского вооружения Турции из-за того, что Анкара закупила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Ранее работает … А те же самые американские Patriot — США, поставляя их за рубеж, впрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчёркивал, что Турция не откажется от российских вооружений и «не будет просить у Вашингтона разрешения», подписывая те или иные соглашения. По мнению экспертов, Вашингтон поступает недальновидно, вступая в конфронтацию с Турцией.
В четверг, 24 мая, палата представителей конгресса США приняла законопроект о бюджете Министерства обороны на 2019 финансовый год, который начнётся с 1 сентября. Одна из частей документа посвящена отношениям между Соединёнными Штатами и Турцией, которые, по мнению американских законодателей, усложнились из-за действий Анкары. В частности, в связи с закупкой у России зенитных ракетных комплексов С-400.
В документе отмечается, что решение турецкого правительства может негативно отразиться на общей системе поставок оружия, которая действует между США и Турцией. По оценке авторов документа, это может повлиять на двусторонние отношения, а также усугубить проблемы взаимодействия в НАТО.
«Не позднее, чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу, глава Минобороны при консультации с госсекретарём должен направить профильным комитетам конгресса доклад о статусе отношений Соединённых Штатов и Республики Турция», — говорится в законопроекте.
Подчёркивается, что в отчёте непременно должна быть дана оценка «возможной покупки правительством Турции системы противоракетной и противовоздушной обороны С-400 у Российской Федерации и последствий этого шага для двусторонних отношений». Кроме того, конгрессмены хотят узнать, как возможная сделка отразится на совместном использовании американской военной техники, в частности, истребителей пятого поколения F-35 и F-16, зенитных комплексов Patriot, вертолётов CH-47 Chinook, AH-1, H-60 Black Hawk и другой техники.
Ситуация с военным и дипломатическим присутствием США в Турции, а также деятельность, проводимая при использовании турецкой авиабазы Инджирлик, также должна найти отражение в отчёте главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
Согласно документу, американский министр не сможет принять каких-либо решений по продаже военной техники Турции до тех пор, пока не будет «представлен доклад соответствующим комитетам конгресса».
Напомним, в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет спрашивать разрешения у США, когда заключает те ли иные соглашения.
«Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать. И этот шаг мы сделали», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на экономическом форуме.
Отношения стран
В начале мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемым возможную блокировку Соединёнными Штатами поставок истребителей F-35. Турецкий министр добавил, что Анкара будет вынуждена прибегнуть к ответным мерам, если соглашение будет отменено.
Причиной для отмены поставки может послужить американский закон «О противодействии противникам Америки через санкции», принятый в августе 2017 года.
«Анкара утверждает, что согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к введению санкций в соответствии с разделом 231 CAATSA», — заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.
Как считает эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко, политическая элита США очень деликатно будет заниматься решением ситуации с истребителями F-35. Отмена поставки осложнит отношения в НАТО, отметил эксперт. По его словам, ущерб может усилиться в случае принятия резких действий.
«Думаю, позиция будет всё же достаточно аккуратной, по крайней мере на текущем этапе, поскольку 100 самолётов — это достаточно серьёзный контракт — это раз. Во-вторых, Турция изначально является партнёром в этой программе. В третьих, на европейском театре Турция — технологический хаб по обслуживанию F-35 как предполагалось. Мало того, она ещё участвует в производстве компонентов для самолётов», — подчеркнул он в разговоре с RT.
Вторым моментом, оказывающим влияние на ухудшение отношений между США и Турцией, стало задержание американского религиозного деятеля — пастора Эндрю Брансона. Он обвиняется в пособничестве путчистам и шпионаже. Американцу грозит тюремное заключение на 35 лет. Анкара рассматривает Брансона как «актив» для проведения обмена на исламского проповедника, основателя движения FETO Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Власти Турции обвиняют его в организации неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года.
«США действуют неразумно»
Вашингтон продолжает неразумную политику по отношению к другим государствам. Такое мнение выразил военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«США начинают понимать, что Турция перестаёт быть их надёжным союзником. В НАТО всегда доминировали США. Появление там российских систем вооружения означает, что доминирование США в НАТО может закончиться», — заявил он.
По мнению эксперта, у США появляются опасения в связи с тем, что Россия может получить данные об американском вооружении через Турцию. Американцы считают, что Анкара «дрейфует в сторону России» и уже не является надёжным союзником.
«Но важно понимать, что это ещё больше подтолкнёт Турцию на сближение с Россией. Очень неразумный шаг со стороны США. Они по-прежнему действую только плетью, а пряников не дают», — заключил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
«Недобросовестная конкуренция»
Возможные действия США против Турции — проявление недобросовестной конкуренции, заявил RT главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко. По его словам, имидж США серьёзно пострадает после приобретения Анкарой российских ЗРК.
«Это связано прежде всего с попыткой не допустить покупку Турцией, как страной — членом НАТО, российской системы С-400, потому что это будет сильнейшим имиджевым ударом по позициям США в альянсе. Это во-первых. Во-вторых, мы расцениваем все эти заявления США вокруг российско-турецкой сделки по С-400 как проявление недобросовестной конкуренции. Аналогичные по классу американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, в том числе в новейшей версии Patriot PAC‑3, серьёзно проигрывают С-400. И в данном случае это попытка защитить интересы американских корпораций с тем, чтобы не дать возможность С-400 вырваться вперёд на турецком рынке», — сказал он.
Эксперт считает, что шантаж и давление на Анкару не приведёт к результату.
«Во-первых, сегодня помимо США есть масса других возможностей для Турции закупить те или иные системы вооружений, например, в той же России. И здесь тезис о несовместимости натовских и российских стандартов не сегда снабжает эти системы встроенными программами и аппаратными закладками. В любой момент они могут быть активированы, таким образом Турция вместо систем ПВО получит на базе американских комплексов отключаемые дистанционно системы. Мне кажется, Турция прекрасно понимает эти риски, но впрочем посмотрим», — заключил Коротченко.