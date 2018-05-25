В конгрессе США предложили оставить Анкару без оружия

В конгрессе США предложили запретить поставки оружия Анкаре из-за закупок С-400

В американском конгрессе одобрили законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. В частности, документ предусматривает ограничение поставок американского вооружения Турции из-за того, что Анкара закупила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Ранее работает … А те же самые американские Patriot — США , поставляя их за рубеж, впрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчёркивал, что Турция не откажется от российских вооружений и «не будет просить у Вашингтона разрешения», подписывая те или иные соглашения. По мнению экспертов, Вашингтон поступает недальновидно, вступая в конфронтацию с Турцией.

В четверг, 24 мая, палата представителей конгресса США приняла законопроект о бюджете Министерства обороны на 2019 финансовый год, который начнётся с 1 сентября. Одна из частей документа посвящена отношениям между Соединёнными Штатами и Турцией, которые, по мнению американских законодателей, усложнились из-за действий Анкары. В частности, в связи с закупкой у России зенитных ракетных комплексов С-400.

В документе отмечается, что решение турецкого правительства может негативно отразиться на общей системе поставок оружия, которая действует между США и Турцией. По оценке авторов документа, это может повлиять на двусторонние отношения, а также усугубить проблемы взаимодействия в НАТО

«Не позднее, чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу, глава Минобороны при консультации с госсекретарём должен направить профильным комитетам конгресса доклад о статусе отношений Соединённых Штатов и Республики Турция», — говорится в законопроекте.

Подчёркивается, что в отчёте непременно должна быть дана оценка «возможной покупки правительством Турции системы противоракетной и противовоздушной обороны С-400 у Российской Федерации и последствий этого шага для двусторонних отношений». Кроме того, конгрессмены хотят узнать, как возможная сделка отразится на совместном использовании американской военной техники, в частности, истребителей пятого поколения F-35 и F-16, зенитных комплексов Patriot, вертолётов CH-47 Chinook, AH-1, H-60 Black Hawk и другой техники.

Ситуация с военным и дипломатическим присутствием США в Турции, а также деятельность, проводимая при использовании турецкой авиабазы Инджирлик, также должна найти отражение в отчёте главы Пентагона Джеймса Мэттиса

Согласно документу, американский министр не сможет принять каких-либо решений по продаже военной техники Турции до тех пор, пока не будет «представлен доклад соответствующим комитетам конгресса».

Напомним, в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет спрашивать разрешения у США, когда заключает те ли иные соглашения.

«Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать. И этот шаг мы сделали», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на экономическом форуме.

Отношения стран

В начале мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемым возможную блокировку Соединёнными Штатами поставок истребителей F-35. Турецкий министр добавил, что Анкара будет вынуждена прибегнуть к ответным мерам, если соглашение будет отменено.

Причиной для отмены поставки может послужить американский закон «О противодействии противникам Америки через санкции», принятый в августе 2017 года.

«Анкара утверждает, что согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к введению санкций в соответствии с разделом 231 CAATSA», — заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

Как считает эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко, политическая элита США очень деликатно будет заниматься решением ситуации с истребителями F-35. Отмена поставки осложнит отношения в НАТО, отметил эксперт. По его словам, ущерб может усилиться в случае принятия резких действий.

«Думаю, позиция будет всё же достаточно аккуратной, по крайней мере на текущем этапе, поскольку 100 самолётов — это достаточно серьёзный контракт — это раз. Во-вторых, Турция изначально является партнёром в этой программе. В третьих, на европейском театре Турция — технологический хаб по обслуживанию F-35 как предполагалось. Мало того, она ещё участвует в производстве компонентов для самолётов», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Вторым моментом, оказывающим влияние на ухудшение отношений между США и Турцией, стало задержание американского религиозного деятеля — пастора Эндрю Брансона . Он обвиняется в пособничестве путчистам и шпионаже. Американцу грозит тюремное заключение на 35 лет. Анкара рассматривает Брансона как «актив» для проведения обмена на исламского проповедника, основателя движения FETO Фетхуллаха Гюлена , проживающего в США. Власти Турции обвиняют его в организации неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года.

«США действуют неразумно»

Вашингтон продолжает неразумную политику по отношению к другим государствам. Такое мнение выразил военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

«США начинают понимать, что Турция перестаёт быть их надёжным союзником. В НАТО всегда доминировали США. Появление там российских систем вооружения означает, что доминирование США в НАТО может закончиться», — заявил он.

По мнению эксперта, у США появляются опасения в связи с тем, что Россия может получить данные об американском вооружении через Турцию. Американцы считают, что Анкара «дрейфует в сторону России» и уже не является надёжным союзником.

«Но важно понимать, что это ещё больше подтолкнёт Турцию на сближение с Россией. Очень неразумный шаг со стороны США. Они по-прежнему действую только плетью, а пряников не дают», — заключил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

«Недобросовестная конкуренция»

Возможные действия США против Турции — проявление недобросовестной конкуренции, заявил RT главный редактор журнала «Национальная оборона» , член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко . По его словам, имидж США серьёзно пострадает после приобретения Анкарой российских ЗРК.

«Это связано прежде всего с попыткой не допустить покупку Турцией, как страной — членом НАТО, российской системы С-400, потому что это будет сильнейшим имиджевым ударом по позициям США в альянсе. Это во-первых. Во-вторых, мы расцениваем все эти заявления США вокруг российско-турецкой сделки по С-400 как проявление недобросовестной конкуренции. Аналогичные по классу американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, в том числе в новейшей версии Patriot PAC‑3, серьёзно проигрывают С-400. И в данном случае это попытка защитить интересы американских корпораций с тем, чтобы не дать возможность С-400 вырваться вперёд на турецком рынке», — сказал он.

Эксперт считает, что шантаж и давление на Анкару не приведёт к результату.