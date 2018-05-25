Вертолеты-амфибии Ми-14 могут пройти модернизацию

Решение о начале конструкторских работ может быть принято до конца текущего года, вопрос находится в проработке с Министерством обороны

Вертолеты-амфибии Ми-14 могут пройти модернизацию, соответствующее решение может быть принято до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга по продажам военной техники Владислава Савельева

Ми-14ПЛ — морской многоцелевой вертолет-амфибия берегового базирования, разработанный в ОКБ М. Л. Миля. Всего с 1973 по 1986 год было построено 273 таких вертолета.

На вооружении российской армии в данный момент стоит около 20 Ми-14 и 40 Ми-14ПС.