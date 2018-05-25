Ещё
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сепаратиста» опробовали в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Проект WarGonzo опубликовал на YouTube видео испытаний комплекса «Сепаратист» — крупнокалиберной винтовки с оптическим прицелом, разработанной в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
В ролике показана стрельба из «Сепаратиста» тремя типами снарядов (как бронебойными, так и фугасными) по различным целям — кирпичной кладке и корпусу легкобронированного транспортера МТ-ЛБ.
Испытывавший комплекс корреспондент отметил слабую отдачу при выстреле. Создатели комплекса, по его словам, отказываются объяснять, за счет чего удалось достичь этого.
О разработке в ДНР «Сепаратиста» стало известно в феврале этого года. Сообщалось, что прицельная дальность оружия составляет три тысячи метров, а боеприпасы для него сопоставимы со снарядами для зенитной установки ЗУ-23.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии4  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир422
Россия потребовала от Британии извинений125
Путин пообещал защитить Европу126
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах98
Шнуров развелся56
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Шнуров развелся
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение